JERRY CALA’ - Attore protagonista del teaser di Gue' Pequeno

05/01/2023, 11:23

L’attoreè protagonista del divertente videoclip pubblicato in questi giorni sui social network di Guè Pequeno , che in poche ore è diventato virale superando i 5 milioni di views su instagram per annunciare l’uscita del nuovo album dal titolo Madreperla, in uscita il 13 gennaio.Jerry Calà interpreta il ruolo del direttore del Grand Hotel “Madreperla”, ma in realtà porta lo spettatore in un viaggio su e giù per la scaletta del nuovo album di Guè. Nel video, diretti dal regista Marc Lucas, appaiono i più importanti artisti della scena rap italiana, che si sono prestati a realizzare questo teaser ironico: Marracash, Mahmood, Rkomi, Sfera Ebbasta, Massimo Pericolo, Anna e tanti altri, fino ad arrivare alla scena finale dove arriva l’ultimo cliente del “Madreperla” Guè Pequeno.“Quando Gué mi ha contattato proponendomi di realizzare questo trailer ho accettato subito e volentieri, anche perché siamo fan uno dell'altro - ha dichiarato l’attore e regista Jerry Calà - abbiamo girato tutto in un giorno e devo dire che il risultato è stato sorprendente. Sono molto felice del successo che sta ottenendo. Poi mi sono divertito a stare in mezzo a questi giovani talenti bravissimi. E’ stato bello vedere che conoscevano tutti i miei film a memoria e mi hanno ricoperto di stima e affetto”.Jerry Calà che lo scorso 30 dicembre è stato premiato con il “King of Comedy” al Capri Hollywood, tornerà sul set il prossimo mese, in veste di attore e regista, di un nuovo film commedia che verrà girato tra Napoli, Ischia e il Molise.