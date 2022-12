ROMA LAZIO FILM COMMISSION - Bando Crossing Script

28/12/2022, 15:53

Nell’ambito dell’accordo tra Roma Lazio Film Commission e Israel Cinema Project, Rabinovich Foundation, per lo sviluppo della coproduzione, è indetta la raccolta di soggetti cinematografici denominata CROSSING SCRIPT per la selezione di un progetto con potenzialità di sviluppo di una coproduzione con Israele. L’Autore/Autori del progetto selezionato riceveranno la somma di 10.000 euro.CROSSING SCRIPT si rivolge a sceneggiatori italiani maggiorenni. Sono ammessi alla selezione soggetti, in lingua italiana, che per tema e contenuto possano essere adatti per lo sviluppo di una coproduzione cinematografica con Israele, accompagnati dalla la manifestazione di interesse di un produttore italiano. Il Soggetto deve essere di proprietà dell’Autore e/o degli Autori che presentano la domanda.I materiali sono da inviare all’email [email protected] , entro le ore 18.00 del 31 gennaio 2023.Tutte le informazioni sul sito www.romalaziofilmcommission.it Per scaricare il bando clicca QUI