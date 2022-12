SOTTODICIOTTO 23 - I vincitori del Concorso THAT'S ANIMATO! FOR KIDS

18/12/2022, 17:00

La prima edizione di, il Concorso internazionale di Sottodiciotto Film Festival & Campus riservato ai cortometraggi realizzati negli ultimi tre anni dagli studenti delle scuole di animazione come film di diploma, presenta oggi, domenica 18 dicembre, al Cinema Massimo 2 di Torino, dalle ore 16.00, la tranche di titoli selezionati nella categoria for Kids, rivolta al pubblico dei più piccoli (e affiancata alla categoria for All, rivolta al pubblico di ogni età e già conclusa venerdì scorso), che sarà seguita, alle ore 17.00, dalla premiazione dei vincitori.Visionati i 15 cortometraggi in gara, la giuria, composta da Andrea Bozzetto, regista e animatore, Giulia Landi, animatrice, e Valentina Mazzola, sceneggiatrice, ha deciso di attribuire il Premio per il Concorso That’s Animato! for Kids, consistente in € 1000, a:di Rémy Poisson – The Brown | RISD Dual Degree Program – BRDD (USA)con la seguente motivazione: “Per la rappresentazione fantasiosa e dolcemente visionaria di una quotidianità bizzarra che porta a leggere il mondo con lenti differenti”.La giuria ha, inoltre, deciso di attribuire una menzione speciale a:My Little Dress di Zinc Liew – Taipei National University of the Arts (Taiwan)con la seguente motivazione: “Per aver trattato con delicato umorismo, pienamente adeguato anche ai più piccini, il tema dell’affermazione di sé al di là dei facili pregiudizi”.La giuria dei bambini, composta dagli allievi della classe 5a A dell’I.C. “Niccolò Tommaseo”, coordinati dalla docente Paola Occhionero, ha deciso di attribuire il premio, consistente in una pergamena, a:Eye of the Whale di Giorgia Bonora, M. Lucia Schimmenti, Francina Ramos, Tess Tagliaferro – Centro Sperimentale di Cinematografia, sede Piemonte – Dipartimento Animazione (Italia)con la seguente motivazione: “Perché le immagini sono bellissime, delicate ma molto intense. Perché la storia è pensata e sviluppata bene, c’è l’astrazione ma anche la concretezza ed è tanto emozionante. Perché ci è piaciuto lo scambio di solidarieta` tra la bambina e la balena”.