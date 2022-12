VVFILMF 12 - I vincitori

12/12/2022, 16:33

Si è concluso oggi il viaggio spazio-temporale del vvfilmf - Festival di Cinema per Ragazzi, in streaming, con l’Evento di Premiazione del più importante festival di cinema online dedicato alle scuole di tutta Italia: oltre 11.000 ragazzi coinvolti, 12 lungometraggi internazionali in concorso e 30 incontri con ospiti di spicco del mondo del cinema e dello spettacolo.Un Festival che vanta undici prestigiose edizioni passate e che si è messo in gioco, proponendo una dodicesima edizione davvero formativa.12 film internazionali in concorso tra i 486 che si sono iscritti alla preselezione.I lungometraggi, in prima nazionale, sono stati presentati sul canale del vvfilmf.L'evento, realizzato in diretta anche sui canali YouTube e Facebook del vvfilmf al seguente link https://youtu.be/HaINgzGUmF4, oltre alle connessioni di tutte le scuole iscritte, ha totalizzato un numero medio di visualizzazioni di 250 utenti singoli con punte di oltre i 300 per l’evento conclusivo.La XII edizione è stata una sfida raccolta con entusiasmo ed energia da parte del team organizzativo composto da giovani e giovanissimi ragazzi: Giacomo Tocchet - Website Manager, Anna Probst - Responsabile Scuole, Luca Tonon - Responsabile Selezione Film, Beatrice Bet - Video Producer, Alessandro Furlan - Responsabile Doppiaggi, Leonardo Pamfili - Tecnico, Giulia Uliana - supporter, i doppiatori e traduttori Frida De Bin, Agata Botteon, Alessandro Casu, Iris Da Re, Umberto Da Ronch, Giorgia Carpenè, Amos Da Re, Tiffany De Martin, Leonardo Casu, Filippo Cattel, Keti Brusegan, Linda Gambin, gestito dal Direttore Generale Elisa Marchesini e dal Vice Direttore Manuele De Marco.Molti gli ospiti sono intervenuti: Clizia Fornasier, attrice e scrittrice, Anna Maria De Luca, Giornalista, critica cinematografica e dirigente scolastica, Presidente della Giuria di Qualità del vvfilmf 2022, il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, l’Assessore alla Cultura della regione del Veneto, Cristiano Corazzari al Sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, il Presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, il Sindaco di San Giorgio a Cremano (Na), Giorgio Zinno e l’Assessore alla Politiche giovanili, Antonella Caldart a molti ospiti che quest’anno il vvfilmf ha avuto il piacere di incontrare.Il vvfilmf unisce didattica, formazione e divertimento, con tanti ospiti di rilievo: registi, attori, sceneggiatori e ragazzi con grandi storie da raccontare mettendo i giovani al primo posto: sono stati proprio gli oltre 11.000 ragazzi della “Giuria dei Ragazzi del vvfilmf” provenienti da tutta Italia iscritti e dagli accreditati, a votare il loro film preferito, assieme alla “Giuria di Qualità”, che ha decretato uno dei lungometraggi tra i 12 in concorso!Il festival permette di usufruire dell’interessante visione online, un sistema agevole per tutti gli istituti scolastici provenienti da ogni parte del territorio italiano, ma anche per chi vuole avvicinarsi al cinema di qualità. Il vvfilmf ha dimostrato che è possibile fare cultura e valorizzare la settima arte anche con le nuove generazioni.I 12 lungometraggi in competizione, provenienti da paesi europei ed extra-europei, si sono aggiudicati i premi delle 4 categorie d’età (S.Augusta, Monte Baldo, Pizzoc e Visentin).Vince per la FASCIA SANT’AUGUSTA (III, IV e V scuola primaria di I grado): A BUTTERFLY'S HEART - Regista: Inesa Kurklietytė - LituaniaVince per la FASCIA MONTE BALDO (I, II, III scuola secondaria di I grado): ALFONS JITTERBIT – CLASS TRIP CHAOS! - Regista: Mark Schlichter - GermaniaVince per la FASCIA PIZZOC (I e II scuola secondaria di II grado): CAPITAIN WITS - Regista: Filipe Gontijo - BrasileVince per la FASCIA VISENTIN (III, IV e V scuola secondaria di II grado e studentiuniversitari): KINGS OF RAP - Regista: Myroslav Latyk - UcrainaIl Premio assegnato dalla Giuria di Qualità, composta dal presidente, attrice e scrittrice Clizia Fornasier, l’attrice Camilla Filippi, Attilio Fontana, Attore e cantante, Eleonora Ivone, Attrice e regista, Nicole Rossi, Attrice e influencer, Decimo Poloniato, Responsabile dell’Ufficio Cinema della Regione Veneto, Anna Maria De Luca, Giornalista, critica cinematografica e dirigente scolastica, per decidere il vincitore assoluto di questa XII edizione del vvfilmf.“La varietà dei film in concorso, non solo per la forma ma anche per i contenuti, dedicati a varie fasce d’età, è stata per noi giurati una bella occasione e una sfida interessante”, hanno commentato i giurati, mentre Fornasier ha ammesso che “E’ stato difficile decretare un vincitore perché i film erano tutti di grande qualità”La giuria ha decretato come vincitore della dodicesima edizione del vvfilmf il film INTO DAD'S WOODS - Regista: Vero Cratzborn - Belgio“La pellicola che tratta il delicatissimo tema delle malattie mentali, tanto diffuso quanto ancora argomento tabù, ha appassionato i giurati fin dal suo promettente presupposto.La prospettiva quasi inedita delle persone che subiscono gli effetti della malattia che affligge una persona cara, la difficile accettazione della stessa, il senso di colpa che ne deriva.Il film, ben confezionato e di facile fruizione, crediamo possa essere un’occasione utile e interessante per i ragazzi, che accompagnati dalla mano sicura di una buona opera come questa, possono sciogliere nodi e paure intime e spesso taciute.”Una menzione speciale è andata al film brasiliano CAPTAIN WITS - Regista: Filipe Gontijo “Film spassoso, dinamico, commovente e poetico, un elogio alla fantasia fanciullesca che non può invecchiare e che salva dal buio della fine, come un fumetto che tra una pagina e l’altra ha il mistero infinito del dito che sfoglia. È tra una pagina e l’altra che infatti si misura la nostra vita.L’epicità della sua normalità e il suo essere inconsueto, scuote il cuore.”Il culmine di questo lungo percorso di quasi un mese, è stato proprio il momento della presentazione dei lavori svolti durante il PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento del vvfilmf, quando sono state messe in onda le video recensioni e gli spot dei ragazzi. Tantissimi i ragazzi che hanno profuso impegno e attenzione, partecipando così ad un concorso in cui il premio è stato offerto proprio dallo sponsor tecnico Manfrotto con alcuni prodotti di marchio JOBY. Il noto marchio ha voluto così gratificare i giovani, incentivandoli a seguire le proprie passioni.I giovanissimi volontari e l’organizzazione del vvfilmf, tutti assieme hanno annunciato le date del vvfilmf 2023.