LAZIO TERRA DI CINEMA DAYS - Al cinema a soli 3 euro l'11,12 e 13 dicembre

07/12/2022, 12:25

L'ANEC, Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici del Lazio, aderisce alla manifestazione LAZIO TERRA DI CINEMA DAYS, un'iniziativa promossa dalla Regione Lazio con l'obiettivo di sostenere il cinema e stimolare nel pubblico una maggiore frequentazione delle sale cinematografiche. Per tre giorni - da domenica 11 a martedi 13 dicembre - si avrà infatti l'opportunità di vivere la magia che solo la sala cinematografica riesce a trasmettere nella visione di un film sul maxi schermo, pagando il biglietto di ingresso a soli 3 euro."Siamo lieti di sposare questo significativo progetto della Regione - dichiara Leandro Pesci, presidente dell'ANEC Lazio - che ha il comune obiettivo di rilanciare l'essenza vitale del cinema, quella dell'esperienza del buio in sala. Un momento unico di condivisione emotiva che valorizza l'enorme sforzo creativo, artigianale e tecnologico che sta dietro ad ogni opera cinematografica. Ci auspichiamo che anche attraverso questo breve ma esemplare incentivo a far tornare la gente al cinema ad un prezzo minimo, si possa recuperare la sana abitudine di frequentare le sale con un'animo di attesa, curiosità e sorpresa e soprattutto con una fedele costanza".Sono più di 50 le sale aderenti, da cinema storici a moderni multisala, per un totale di oltre 260 schermi che mirano a coinvolgere nell'arco di quasi trenta ore di programmazione migliaia di persone. Una speciale occasione che vede coinvolte tutte le province del Lazio e che offrirà l'opportunità di vedere a prezzo ribassato numerosi film in prima visione, appena lanciati o di imminente uscita.Nella sola città di Roma hanno aderito i seguenti cinema: Broadway, Eden Film Center, Cinema Farnese Arthouse, Intrastevere, Odeon Roma, Cinema Teatro Don Bosco, Tibur, Cinema Troisi, Alhambra, Andromeda, Barberini, Lux, The Space Moderno, The Space Parco de Medici, Jolly, Quattro Fontane, Eurcine, Nuovo Olimpia, Giulio Cesare, Adriano, Starplex, Atlantic, Nuovo Cinema Aquila, UCI Maximo, UCI Lunghezza, UCI Porta di Roma.Questi invece i cinema della provincia romana: UCI Parco Leonardo (Fiumicino), il Piccolissimo (Ciampino), CineMancini (Monterotondo), Multisala Cynthianum (Genziano), The Space Guidonia, Politeama Cityplex (Frascati), Cinema Astoria e Cinema Moderno (Anzio), Cinema Virgilio (Bracciano), Moderno (Cerveteri), Cineteatro Buonarroti e Cinema Royal (Civitavecchia), Cinema Teatro Giuseppetti (Tivoli) e Cinema Palma (Trevignano romano).I cinema aderenti delle altre città del Lazio ricoprono tutte le aree principali della regione: a Latina e provincia Cinema Anna Magnani (San Felice Circeo), Multisala Rio (Terracina), Supercinema Castello (Fondi), Multisala del Mare (Formia), Cinema Teatro Fellini (Pontinia), Cinema Ariston (Gaeta); a Viterbo e provincia Cinema Excelsior (Vetralla), CineTuscia (Viterbo), Cinema Moderno (Bolsena); a Frosinone il Dream e a Rieti il Multisala Moderno.Per consultare la programmazione giornaliera basterà cliccare sulla sala prescelta all'interno dell'elenco completo pubblicato sul sito ufficiale lazioterradicinema.it