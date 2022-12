EXUVIA - Al cinema il film di Leonardo Silvestri

03/12/2022, 12:24

E' uscito al cinema Aquila di Roma il film EXUVIA, di Leonardo Silvestri, con una doppia proiezione serale già sold out, distribuito da West 46th Films.Il film di cui Silvestri ne è anche il produttore, racconta l'insicurezza e la ricerca della felicità, tipica delle giovani generazioni di oggi.Exuvia, la cui parola deriva dal latino, sta ad indicare il processo di evoluzione che gli insetti subiscono, per evolversi nella loro specie ed è proprio da questo assunto che si sviluppa il messaggio del film.La storia ruota intorno a Mattia, un ragazzo con un futuro già segnato e un legame speciale con il fratello Jacopo, che soffre di un leggero ritardo mentale. L’incontro con uno strano artista spinge Mattia a mettere in discussione tutte le sue certezze, riaprendo cassetti ormai dimenticati.Questo viaggio attraverso la pittura avvolge Mattia in un mare di consapevolezze e di dubbi che lo porterà ad evolversi da un ragazzo ad un giovane uomo. Riuscirà a capire chi vuole davvero essere?West 46th films si conferma come sempre una realtà vicina al cinema indipendente di qualità, che non sempre riesce a raggiungere il suo pubblico e, dopo gli spettacoli di questa sera, il film uscirà in altre sale d’Italia, in Abruzzo, Campania e Sicilia, per poi approdare su Prime Video nel 2023.