TORINO FILM FESTIVAL 40 - Pantafa, horror abruzzese

Kasia Smutniak in "Pantafa" di Emanuele Scaringi



03/12/2022, 10:11

Stefano Amadio



Un classico horror di montagna. Madre e figlia si trasferiscono dalla cittā in un piccolo borgo abruzzese, una casa fredda e isolata, ideale per farsi perdere di vista per qualcosa che non conosciamo. Pochi paesani, apparentemente gentili e disponibili. Una vita tranquilla e qualche mistero che avvolge sia la casa sia il borgo.I rapporti tra le due "cittadine" e gli indigeni cominciano a deteriorarsi e misteriose presenze e rumori riempiono la casa fino all'epilogo che arriva durante una tipica festa di paese, con lucine, tavolate e balli tradizionali.Il male č dietro l'angolo e sia la madre () sia la figlia () finiscono per caderci dentro con tutte le scarpe, mettendo in atto tutta la serie di classici errori che commettono i personaggi dei film "di paura", e che mai un normale essere umano farebbe. La leggenda abruzzese dello spirito che governa e ruba il sonno, la "", intimorisce e preoccupa ma ha comunque bisogno della paura delle sue vittime e dell'appoggio di chi crede in lei fermamente.Un film piccolo, con un budget visibilmente ridotto, che ricalca i canoni del genere variando sul tema della leggenda non solo regionale , alla ricerca di un successo internazionale, tra piattaforme e vecchi home video, garantito dall'esotismo di un Abruzzo desolato ma pieno di mistero.