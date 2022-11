TORINOFILMLAB 2022 - 7 film TFL in programma al 40TFF

22/11/2022, 13:04

Il- laboratorio del Museo Nazionale del Cinema - è noto a livello internazionale come eccellenza nel campo della formazione e dello sviluppo di opere cinematografiche e serie tv, grazie all’esperienza maturata in 15 anni di attività in cui spesso ha precorso approcci e tendenze, intercettato le esigenze del settore e supportato oltre 1.600 autori e produttori a dare corpo a 160 storie per lo schermo.Ogni anno a novembre il TFL presenta i progetti sviluppati negli ultimi mesi e che arriveranno in sala nell’arco dei prossimi 3/4 anni.Dal 24 al 26 novembre, 44 progetti di lungometraggi italiani e internazionali verranno presentati davanti a un folto pubblico di professionisti del settore audiovisivo appositamente giunti in città da tutto il mondo, dagli 80 registi, autrici, produttori e produttrici partecipanti che sono alla ricerca di potenziali partner con cui realizzare i propri film.Il 25 e 26 novembre la 15ª edizione del mercato di coproduzione internazionale TFL Meeting Event, richiamerà a Torino oltre 250 professionisti del settore audiovisivo per permettergli di scoprire il cinema del futuro:- 20 titoli di ScriptLab - 14 esordi, 2 opere seconde e 4 più mature - a cui 22 partecipanti hanno lavorato sviluppando e perfezionando la sceneggiatura accompagnati per 9 mesi da 5 tutor d’alto profilo internazionale nei 5 workshop online e residenziali, da Helsinki a Torino;- 10 progetti di FeatureLab - 6 opere prime e 4 seconde a uno stadio più avanzato - di altrettanti team composti da regista e produttore che hanno affrontato aspetti del filmmaking, scrittura e produzione, regia e distribuzione, grazie a 10 esperti di rilievo che si sono alternati in 6 mesi nei 3 workshop tenutisi a Varsavia, online e a Torino.Con questi 30 progetti di lungometraggi il TFL dà voce a 43 tra sceneggiatori, registi e produttori provenienti da 26 paesi di 4 continenti - di cui 24 donne, 18 uomini e 1 non-binary - e si fa cassa di risonanza di culture, esperienze, identità e punti di vista eterogenei che si incrociano in una straordinaria varietà di temi e linguaggi.Oltre al percorso formativo, il TFL assegna ogni anno dei premi a sostegno di sviluppo, produzione e distribuzione, per favorire le coproduzioni e un’attitudine sostenibile nel fare cinema, grazie anche a svariati partner.Durante la Cerimonia di Premiazione di SABATO 26 NOVEMBRE VERRANNO ATTRIBUTI UN TOTALE DI 294.500 €.Il TorinoFilmLab è anche parte da sempre di TFI Torino Film Industry, evento che dal 2018 mette in rete Film Commission Torino Piemonte - che coordina l’iniziativa fin dalla sua prima edizione - TorinoFilmLab e Talents and Short Film Market. Giovedì 24 novembre al Circolo dei lettori con TFL ITALIA, il TFL presenta gli 8 progetti italo-francesi di Alpi Film Lab e i 6 team di produttori e registi emergenti italiani selezionati per Up & Coming Italia, protagonisti della prima giornata di TFI.Inoltre il 40° TORINO FILM FESTIVAL accoglie in programma il numero record di sette titoli sviluppati dal TorinoFilmLab, dandogli occasione di mostrarsi al pubblico torinese dopo aver girato i più importanti festival internazionali.Ben TRE film targati TorinoFilmLab sono stati scelti per competere nel Concorso ufficiale del Torino Film Festival:Daughter of Rage di Laura Baumeister, primo lungometraggio diretto da una donna nicaraguense nel suo paese.Pamfir dell’ucraino Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, presentato a Cannes 2022 - Quinzaine des Réalisateurs.Unrest, opera seconda del regista svizzero Cyril Schäublin e Miglior Regia Berlinale 2022 - Encounters.La sezione fuori concorso dedicata ai film TorinoFilmLab proporrà QUATTRO titoli recenti:A Male, esordio del colombiano Fabián Hernández, presentato a Cannes 2022 - Quinzaine des RéalisateursRunner della statunitense Marian Mathias, presentato al Toronto International Film Festival 2022The Accident, opera prima di Bruno CarboniThe Woodcutter Story del finlandese Mikko Myllylahti, presentato a Cannes 2022 - Semaine de la Critique.Il TorinoFilmLab è organizzato da Museo Nazionale del Cinema, con il sostegno di Creative Europe - sottoprogramma MEDIA dell’Unione Europea, MiC Ministero della Cultura, Regione Piemonte e Città di Torino.