CORTO DORICO FILM FEST 19 - Gli eventi "aspettando" il festival

In attesa dell’inizio della XIX edizione, con tre appuntamenti in anteprima(dal 3 all’ 11 dicembre alla Mole Vanvitelliana di Ancona) si sposta in altre città: a Milano all’Università IULM ci sarà un incontro con il co-direttore artistico Luca Caprara in cui si parlerà di come nasce il festival Corto Dorico e della ricerca di nuovi talenti, che andrà a consolidare il rapporto con l’università milanese.A Fano, invece, verranno presentati i Corti Finalisti del 2021 del Concorso Internazionale Cortometraggi Short on Rights / A corto di diritti, Premio Amnesty International e Due di Filippo Meneghetti vincitore del Concorso Opere Prime – Salto in Lungo 2021, Premio Giovani Salto in Lungo - Cantiere Cinema (promosso da UCCA e CGS).Martedì 22 novembre alle ore 21.00 al Cinema Politeama di Fano proiezione dei Corti finalisti del 2021 del Concorso Internazionale Cortometraggi Short on Rights / A corto di diritti, Premio Amnesty International. Una serata proposta da Amnesty, in collaborazione con il Cinema Politeama, con lo scopo di diffondere la cultura dei diritti umani. (ingresso € 5.00).Giovedì 24 novembre dalle ore 13.30 alle 16.30, Festival Class - Università IULM di Milano meets Corto dorico. Durante una lezione del Laboratorio Avanzato di Regia cinematografica, tenuto da Giuseppe Carrieri, nell'ambito della Laurea Magistrale in Televisione, Cinema e New Media si svolgerà con Luca Caprara, co-direttore artistico di Corto Dorico Film Fest, un vero e proprio ring dialettico sul senso oggi di creatività e organizzazione, ragionando inoltre sul valore delle rassegne artistiche tra phygital e orizzonti multimediali, ma soprattutto si racconterà come nasce un festival a caccia di nuovi talenti come Corto Dorico, in uno scambio interattivo con gli organizzatori della giovane kermesse di corti che si svolge a Milano, Vertigo Film Festival.Venerdì 25 novembre alle ore 21.15 al Cinema Masetti di Fano, proiezione di Due di Filippo Meneghetti, vincitore Concorso Opere Prime – Salto in Lungo 2021, Premio Giovani Salto in Lungo - Cantiere Cinema (promosso da UCCA e CGS). Il film è anche vincitore del Premio Cesar come miglior opera prima ed è stato candidato all’Oscar come miglior film straniero per la Francia. In collaborazione con Arcigay Agorà e AGEDO Marche. (Ingresso € 5.00 / Ingresso SOCI NIE WIEM € 4.00). Nina e Madeleine sono due donne mature che si amano in segreto da decenni, perché l’amore omosessuale e in età adulta è un tabù sociale fortissimo ancora oggi. Tutti, compresi i parenti di Madeleine, pensano che siano solo vicine di casa. Ma quando la routine di ogni giorno viene sconvolta da un evento improvviso l'amore fra le due è messo alla prova.La XIX edizione di Corto Dorico Film Fest vedrà 60 appuntamenti tra incontri in presenza e online (sulla pagina Facebook di Corto Dorico e sul canale Youtube di ArgoWebTv), masterclass, workshop per ragazzi, musica del vivo, e proiezioni di cortometraggi (nazionali e internazionali), documentari e lungometraggi.CONCORSI – Come ogni anno verranno decretati i vincitori del Concorso Nazionale e del Concorso Internazionale Short on rights / A Corto di diritti in collaborazione con Amnesty International Italia. Quest’anno sono state iscritte oltre 600 opere di cui 38 selezionate per le semifinali (Corto Slam e A Corto di Diritti Slam) e finalissime.IL TEMA – Titolo di quest’anno sarà “Lanterna magica”, riponendo l’accento proprio sul Cinema e sulle origini da cui partì tutto, mettendolo al centro della significativa ripartenza sociale dopo gli anni di pandemia.OSPITI – Come gli scorsi anni, tanti saranno gli ospiti protagonisti di incontri e masterclass tra i quali Dario Argento che, in collegamento video, nell’evento “Che cos’è la paura?” inaugura il Festival dialogando con il filosofo Federico Leoni, in collaborazione con festival KUM! e Jonas Ancona (sabato 3 dicembre); in una delle sue rare apparizioni in presenza, ci sarà l’animatore, regista e illustratore italiano Simone Massi a cui verrà consegnato il Premio Speciale Cinema di Poesia (sabato 3 dicembre) e a cui verrà dedicata una retrospettiva (sabato 10 dicembre). In occasione della presentazione del suo corto realizzato per conto di Emergency, sarà ad Ancona Simonetta Gola, moglie di Gino Strada e responsabile della comunicazione e delle campagne di raccolta fondi nazionali di Emergency. A proposito di cinema d’animazione e illustrazione l'artista delle arti visive Mara Cerri presenterà il libro “L’amica geniale a fumetti” realizzato insieme a Chiara Lagani; protagonisti di incontri virtuali con i ragazzi delle scuole superiori di Ancona (in diretta sulla pagina Facebook di Corto Dorico e sul canale Youtube di ArgoWebTv) saranno, invece, i due attori e registi Ficarra & Picone (lunedì 5 alle ore 18.30) e l’attore Giacomo Ferrara (martedì 6 alle ore 18.30); il regista Ciro D’Emilio presenterà il suo “Per niente al mondo” come film di chiusura; il direttore della fotografia Michele D’Attanasio terrà una masterclass di fotografia cinematografica, (sabato 10 dicembre); e il produttore e autore Omar Rashid con un focus sul Cinema VR in collaborazione con Rai Cinema Channel. E poi, l’importante giuria quest’anno formata dal regista Claudio Cupellini (Una vita tranquilla, Alaska, La terra dei figli), dall’attrice Donatella Finocchiaro (Angela, Terraferma e Le sorelle Macaluso) e dal direttore della fotografia Michele D’Attanasio (Veloce Come il Vento, Freaks Out e L’ombra di Caravaggio).Quest’anno, inoltre, Corto Dorico dedicherà, nella giornata di venerdì 9 dicembre, uno spazio particolare al tema delle fake news a cura di Vittorio Lattanzi e Augusto Rasori, mai attuale come oggi, inaugurando una collaborazione con il popolare sito Lercio.it, che vedrà anche la presentazione del libro Mock’n’troll. Mock journalism, troll, fake news e altri anglicismi a caso, da Benjamin Franklin ai giorni nostri al Café Lumière (Sala Boxe - Mole Vanvitelliana) a cui seguirà l’incontro Contrasto al Discorso d’Odio con Paolo Pignocchi (Resp. Coord. Europa Amnesty International Italia). Per concludere il TG dei Diritti, a cura di Lercio.it all’Auditoriom della Mole Vanvitelliana che aprirà la finale di Short on Rights /A corto di diritti, concorso internazionale cortometraggi. Per il programma completo: www.cortodorico.it.