UCI MEGALO' - Nuova apertura il 17 novembre

18/11/2022, 08:47

Al via le proiezioni della multisala situata presso il Centro Commerciale Megalò, tra i punti di forza: l’ampia programmazione, gli elevati standard tecnologici audio e video e i servizi di acquisto digitale.Il Circuito inaugura il nuovo cinema con una promozione speciale di benvenuto: fino al 23 novembre i biglietti costeranno soli 4,90 euro per tutti gli spettacoli in programmazione.UCI Megalò è il multiplex situato presso il Centro Commerciale Megalò a Chieti, in Località Santa Filomena. Dotato di 9 schermi completamente digitalizzati, per un totale di 1.944 posti a sedere, UCI Megalò è la prima multisala di UCI Cinemas nella regione Abruzzo. Il Circuito si pone quindi l’obiettivo di sviluppare sul territorio una nuova realtà cinematografica. Con questa nuova apertura, UCI conta 41 strutture distribuite capillarmente in Italia, per un totale di 425 schermi.