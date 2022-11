TRA LE ONDE - Dall'1 dicembre nei cinema italiani

15/11/2022, 08:59

, per la regia di Marco Amenta, esce al cinema dal 1° dicembre. Il 23 novembre sarà presentato in concorso al RIFF – Rome Independent Film Festival, alla presenza del regista e della protagonista Sveva Alviti che incotreranno il pubblico al termine della proiezione delle ore 20.00 al Nuovo Cinema Aquila.Già in in concorso al Bif&st nella sezione ItaliaFilmFest, il film, girato tra Sardegna e Sicilia, dal 24 novembre avrà anteprime e proiezioni speciali in Sardegna e uscirà in sala distribuito da Eurofilm.nel cast Vincenzo Amato (Respiro, Nuovomondo) e Sveva Alviti (Dalida). Fra noir e melò, il film è un road movie che ha i toni di una moderna favola nera. Salvo e Lea, i due protagonisti, viaggiano nella notte immersi in una natura pietrosa e oscura. Quel viaggio nel crepuscolo che non sembra aver fine è un’occasione per confrontarsi sul loro passato, tra rancore e voglia di amore, ma lentamente la relazione tra Salvo e Lea diventa sempre più ambigua, enigmatica e oscura… Ciò che muove la storia narrata è anche un cadavere che affiora dalle onde davanti a Lampedusa, che rivela il tentativo fallito di cercare una vita migliore in Italia e che nasconde, nelle tasche dell'abito sgualcito e bagnato, frammenti di pensieri rivolti ad una donna a cui dedicava un amore intenso e a cui merita di essere ricongiunto. Ma chi è e dove si trova questa donna?“Tra le onde – dice Marco Amenta – è un racconto enigmatico che si muove, tra atmosfere sospese, su diverse linee temporali. Un viaggio che porterà i due protagonisti a dover affrontare, una volta per tutte, i fantasmi del loro passato. Un film profondamente umano, dove tutto sembra rinviare a qualcosa di non detto e di allucinatorio. Così nel corso della storia siamo portati a chiederci cosa sia reale e cosa sia un inganno dell’inconscio, alternando thriller e love story in una notte che sembra non avere fine”.Tra le onde è diretto da Marco Amenta e scritto da Roberto Scarpetti, Marco Amenta, Niccolò Stazzi e Ugo Chiti. Il film è prodotto da Simonetta Amenta (Eurofilm), in associazione con Vincenzo Porcelli (Achab film), Cristina Marques e Giuliano Berretta (Oberon Media International), Silvia Armeni (Armeni G.E.S. Multimedia Productions), con il supporto di Film Commission Regione Sardegna, Fondo coproduzione Regione Sardegna - Filming Cagliari, Regione Siciliana – Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Sicilia Filmcommission nell’ambito del programma Sensi Contemporanei cinema, Regione Lazio, MIC - Tax credit.