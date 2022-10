LA SCELTA - Primo ciak per il film di Giuseppe Carlo Trematerra

01/10/2022, 18:14

Si gira in Campania un cortometraggio dal titolo "”, con la regia di Carlo Giuseppe Trematerra, scritto ed interpretato dallo stesso Antonio Scardigno. Ad affiancarlo come attrice protagonista Elena D'Esposito, già modella ed indossatrice, che in passato ha avuto un ruolo nel film "Sotto il vestito niente (1985)”. Operatore di ripresa: Marco Trematerra. Aiuto regia: Eleonora Lentini. Trucco: Alessia Milucci. Colonna sonora composta ed eseguita da Greta Pasquini. Producer Glorya Tozzi e Sottociak. Responsabile Comunicazione: Glorya Tozzi.La trama e l'ambiente de "La Scelta” sono inquietanti. I protagonisti parlano e si muovono in un alone di mistero e curiosità. Le scene, accompagnate da una musica coinvolgente, terranno di sicuro lo spettatore attento ed interessato fino all'ultima inquadratura. Pochi minuti... ma vissuti intensamente. A breve saranno girate altre scene per poi iniziare la fase di montaggio e presentare, quanto prima, "La Scelta” al grande pubblico del cinema.