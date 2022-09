GLI INTRAMONTABILI DELLA STORIA - Le saghe che ci riportano al cinema

15/09/2022, 14:50

La Redazione



Il cinema esiste da più di 100 anni ed in più di un secolo ha totalmente rivoluzionato la cultura e le società. Tutte le generazioni hanno subito l’influenza di alcuni cult al punto da sentirsi in qualche modo parte di una storia o di una trama particolarmente avvincente. Un sentire che arriva da lontano, probabilmente già dalla nascita del primo lungometraggio, nel 1906, quando non esistevano suoni e colori ma solo azioni ed un movimento che suscitava interesse e meraviglia. Ripercorrere la storia del cinema vuol dire, in qualche misura, indagare sulla natura umana e sulla sua evoluzione, riconoscendo in alcuni tra i più grandi film del mondo, le tradizioni, le ambizioni, i sogni di società di tutte le epoche. Di quei pochi minuti di moviola in bianco e nero oggi restano interi manuali di storia del cinema che, sfidando anche la paura di apparire vecchi, sono ancora oggi fonte di grande ispirazione per tantissimi registi e diventare dei veri e propri colossi della cultura pop. Uno degli esempi più lampanti è sicuramenteche ha rappresentato una vera e propria rivoluzione. Che siano stati gli effetti visivi? O gli effetti sonori? Magari entrambi gli espedienti.Ciò che è sicuro è che per la prima volta veniva ricreato un mondo sullo schermo che suggeriva un’esperienza coinvolgente in grado di diventare un vero e proprio precedente per ogni altro film prodotto in seguito. Il fatto di essere una trilogia ha dimostrato tutta la potenza che è in grado di determinare un’attesa trasformativa ma anche la capacità di persuadere un pubblico sempre più ampio e sempre diverso. Lo stesso ha fatto un’altra grande saga nel 1993, una data che è rimasta scolpita negli annali della storia cinematografica perché ha segnato una vera e propria rottura nelle scelte dell’industria di Hollywood. Questo cambiamento epocale ha il nome di "", il gioiellino cinematografico di Steven Spielberg che narra la vicenda dell’eccentrico miliardario John Hammond invita un gruppo di esperti su Isla Nublar e tra questi Alan Grant ed Ellie Sattler. Questi due scienziati restano stupiti ma anche perplessi nello scorgere dei veri dinosauri in un parco divertimenti frutto di un progetto di clonazione che Hammond aveva finanziato. Verrebbe da dire che il resto è storia perchéoltre ad essere stato una sfida per l’esuberanza tecnologica, è stato sicuramente un film che ha lanciato alla contemporaneità una sfida culturale.Che lo stile saga riesca a tenere incollato allo schermo il grande pubblico, lo dimostra anche il fatto che molte di quelle moderne hanno avuto un successo incredibile. Un esempio concreto è la sagache sin dal 2013, anno in cui uscì il primo capitolo, ha particolarmente affascinato il pubblico puntando tutto su giochi di illusione ed avventure fantastiche. Oltre l’illusione però, il messaggio sotteso è di grande potenza e cioè voler rappresentare il collasso del capitalismo. La saga è uscita per la prima volta nel 2013 ed ebbe successo forse anche perché riuscì a spaccare in due il parere della critica ricevendo però tantissimi plausi dal giudice più spietato… il pubblico, ottenendo circa 300 milioni di dollari di incassi. La trama del primo capitolo – I maghi del crimine- racconta di alcuni sconosciuti che ricevono dei tarocchi da una figura incappucciata, sui quali è riportata data ed ora di un appuntamento. Così, tutti e 4 i protagonisti, si ritrovano in un appartamento abbandonato in cui attraverso la risoluzione di alcuni ologrammi, ricevono delle istruzioni per alcuni numeri di magia che renderanno il continuo della trama pieno di colpi di scena e di avventure esilaranti. Stupefacente è, però, il secondo capitolo della serie in cui i protagonisti continuano a stupire con le loro magie tornano in missione con un nuovo obiettivo: smascherare un magnate corrotto che guadagna violando la privacy di alcuni consumatori. La più celebre scena di questo secondo capitolo è senza dubbio quella in cui gli illusionisti si passano una carta da gioco nascondendola sotto il naso di alcune autorità. Una scena che, a detta del regista, è costata in termini di ripresa ben due settimane e la consulenza con un esperto di trucchi con le carte. Del resto, come nella vita reale, barare è lecito anche se non proprio elegante come stile di gioco.Molti dei più grandi giocatori di poker, ad esempio, trovano che barare sia una mossa troppo semplice e che sia più interessante studiare le mosse dell’avversario per anticiparle. La più bella espressione del gioco, intorno al tavolo verde, è infatti quella fatta di studio, di affinamento delle competenze. Il sito più affidabile nel mercato online italiano ed internazionale, mette a disposizione dei suoi utenti delle guide che possano aiutarli ad apprendere al meglio le regole del gioco o ad imparare le diverse mani che si possono ottenere con leper poter vincere al meglio ogni partita. Non a caso negli ultimi anni le piattaforme che offrono tornei di poker online sono aumentate in modo esponenziale, così come i film o le serie in cui si vedono scene di gioco, e noi abbiamo selezionato, seguendo il parere degli utenti che maggiormente le utilizzano (proprio come accade per il successo delle grandi saghe per cui è il pubblico l’assoluto giudice) la migliore e le più affidabile. Su queste piattaforme anche i giocatori meno esperti possono affinare le tecniche di gioco e sfidare se stessi e gli altri per provare a diventare dei veri e propri campioni. I casinò online offrono l’opportunità di giocare con utenti provenienti da tutto il mondo che esprimono un gioco sempre diverso e questo è utile, tra l’altro, a confrontarsi con tecniche nuove, quindi ad imparare nuove mosse da mettere in pratica. Inoltre, vista l’affidabilità del sito, è praticamente impossibile incappare in utenti come i 4 personaggi della nostra saga. Infatti ogni giocatore è tutelato da scam e può serenamente giocare le sue partite senza l’ansia di essere truffato- Attorno al tavolo verde non servirà fare delle magie come per i personaggi di Now You See Me, servirà essere capaci di studiare il gioco fino in fondo, osservare il gioco di altri utenti ed esercitarsi. Tutto questo sforzo poi dovrà essere condito da un pizzico di fortuna che, nel gioco come nella vita, non guasta mai. Magari non servirà a scampare il pericolo di alcuni agenti ma potrebbe far realizzare grosse vincite! Adesso non resta che aspettare il 3 capitolo della saga per capire come finirà l’avventura dei nostri maghi e se alla fine non sia proprio il poker online la mossa scelta per sferrare l’ennesimo colpo di scena.Il genere in forma di saga è ormai un must per tutto il grande pubblico. Soprattutto se i capitoli della storia hanno una trama avvincente e si è in grado di giocare con effetti speciali, sia sonori che visivi, che riescano a catturare l’attenzione degli spettatori. Il genere ha da sempre affascinato tantissimi tra grandi e piccini ed è forse l’attesa dell’inaspettato, la suspanse, la smania di voler sapere come andrà a finire, che fa di ognuno di questi film, un piccolo capolavoro. Non importa quanto la grande critica apprezzi o meno, è sempre il pubblico a determinare il successo di un prodotto cinematografico e, allo stesso tempo, a determinarne la sua permanenza nella lista dei cult che hanno segnato le generazioni. Spesso sono anche veicolo di messaggi potenti, come nel caso di Now You See Me, che racconta la disfatta del capitalismo e di come, attraverso delle carte da poker si possano ricreare dei metodi per ingannare gli altri, diventando gli illusionisti del secolo. Cosa aspetti a lanciarti nel fantastico mondo delle carte da poker? Conoscerne i segreti potrà aiutarti ad entrare più in profondità nel mood della tua saga preferita e a sentirti davvero protagonista delle tue partite.