VENEZIA 79 - Gli eventi di venerdì 2 settembre dello Spazio FEdS

01/09/2022, 19:52

Ore 11.00L’ultima Diva. Francesca Bertini, il romanzo (Fazi Editore)In anteprima il romanzo sulla stella che illuminò il cinema muto nei primi del Novecento. L’infanzia, il teatro, le prime pellicole, l’amicizia con Salvatore Di Giacomo, amori e stravaganze, fino all’avvento del sonoro che ne determinò suo malgrado l’oblio. L’evento è sponsorizzato dai Laboratori farmaceutici Krymi.Partecipano:Flaminia Marinaro, giornalista e autrice del volumeMaite Bulgari, produttrice cinematograficaPiero Maccarinelli, regista teatrale e di opere liricheCarolina Zaccarini, attrice e doppiatriceModera: Guido Barlozzetti, scrittore, giornalista, autore, conduttoreOre 12.30Premio Carlo Lizzani per le sale cinematograficheProclamazione dei vincitori dell’8a edizione del Premio Carlo Lizzani ai quali sarà assegnato il titolo di Esercente più coraggioso dell’Anno 2022 e consegnato il trofeo disegnato da Ettore Scola. Il Premio Carlo Lizzani, realizzato in collaborazione e con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Lazio, è stato istituito nel 2015 dall’Associazione Nazionale Autori Cinematografici per onorare l’insieme dell’opera del grande autore, saggista italiano e il lavoro da lui svolto come socio e Presidente dell’associazione allo scopo di valorizzare tutte le componenti del settore.Ore 14.00Hearst - Parla con ELLE in MostraPiera Detassis, Editor at Large Cinema e Entertainment di Hearst incontra i protagonisti della 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Partecipano Roberto De Paolis e Glory Kevin, regista e protagonista di Princess.Ore 15.30La Riscoperta dell’Italia. Ricerche e metriche sul rapporto fra territorio, cinema e audiovisivoPresentazione della ricerca “La ri-scoperta dell’Italia: media e territorio fra città, regioni e luoghi intermedi”.Saluti introduttivi: Mario Gatti, Direttore Sede di Milano, Università Cattolica del Sacro CuorePartecipano:Massimo Scaglioni, Direttore Ce.R.T.A. Università CattolicaAnna Sfardini, Ce.R.T.A. Università CattolicaPaolo Carelli, Ce.R.T.A. Università CattolicaMatteo Cardani, Direttore Generale Marketing Publitalia 80Marco Cucco, Università di BolognaMarco Allena, Presidente Lombardia Film CommissionStefania Ippoliti, Direttrice Toscana Film CommissioMons. Davide Milani, Presidente Fondazione Ente dello SpettacoloOre 17.00Hearst - Parla con ELLE in MostraPiera Detassis, Editor at Large Cinema e Entertainment di Hearst incontra i protagonisti della 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La straordinaria storia della Mostra racconta da Gian Piero Brunetta, autore del libro sui 90 anni di Biennale. Partecipano il Presidente Roberto Cicutto e il Direttore Alberto Barbera.Ore 18.30«La Ragione». Voci e storie a VeneziaLe interviste di Fulvio Giuliani, Direttore responsabile del quotidiano d’opinione «La Ragione». Partecipa Gianni Canova, Rettore dell’Università IULM, critico cinematografico e autore televisivo.Ore 20.00Giffoni: proiezione corto e dibattitoMi vedete? un cortometraggio che affronta il tema delicato della depressione giovanile. Prodotto da Giffoni Innovation Hub in collaborazione con Havas Life e Lundbeck. Il corto racconta la vita di un’adolescente e della sua esperienza con la depressione. Scritto dallo sceneggiatore Manlio Castagna e diretto dal regista Alessandro Riccardi, Mi vedete? è stato realizzato da Giffoni Innovation Hub, da un’idea di Lundbeck Italia in collaborazione con Havas Life, e con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca Onlus, Laboratorio Adolescenza e SIP - Società Italiana di Psichiatri.