VENEZIA 79 - "Princess"

Gloria Kevin Ŕ "Princess" nel film di Roberto De Paolis



31/08/2022, 16:15

Stefano Amadio



Cosa significa essere una prostituta nigeriana che lavora in un bosco non lontano da Roma e che ogni giorno ha a che fare con decine di clienti. Il rischio di trovare il personaggio pericoloso che pu˛ con un gesto folle rovinare una giornata o addirittura una vita.Ŕ lý, sul margine della strada che attraversa la pineta di Ostia, dove sfrecciano le auto e i furgoni, dove i clienti si fermano e dove ogni volta l'incontro potrebbe trasformarsi in una tragedia.racconta la vita di questa giovanissima ragazza che arriva dalla Nigeria come tante altre; aspettative, sogni che, a dire il vero sembrano no scemare malgrado il quotidiano lavoro sulla strada. Con i soldi guadagnati, in due, tre anni si ripaga il debito contratto con chi ti ha portato in Italia, vivendo in tante dentro case lontane dal benessere, in un'atmosfera ormai rassegnata ma carica di speranza., che in passato ha avuto l'esperienza di lavorare sulla strada, interpretacon grande forza e una personalitÓ degna di un'attrice navigata, tra improvvisazione e parti studiate per dare il senso giusto al film. Anche gli altri interpreti, i tre clienti principali,riescono ad entrare con differenti profili nel giusto clima della situazione dando al film un senso di ricchezza e di un'umanitÓ marginale ma non infrequente.Senza moralismo e senza giudicare nÚ le ragazze nÚ i clienti, De Paolis ci fa vedere un mondo che ci circonda e che spesso vediamo di sfuggita dal finestrino dell'auto. Le avventure tristi, ma anche ridicole e leggere di una ragazza di strada e delle sue amiche innocenti, costrette a una vita difficile che come la storia di "" si spera trovino un finale positivo e di speranza.