REGGIO CALABRIA FILMFEST 16 - I vincitori

30/08/2022, 16:08

La prova di Gaetano CrivaroCon un sguardo sul territorio che lo circonda ci racconta la trasformazione antropologica del paesaggio stesso. Inquadrature asciutte, fisse, ci immergono dentro sensazioni ancestrali spezzate da violenti interventi dell’uomo.Removable di Shu-Ying ChungRiesce a farci entrare nell’universo dell’immigrazione e della violenza in profondità, facendoci riflettere sulla complessità di questi due fenomeni così tanto dibattuti.Removable di Shu-Ying ChungLa scelta di raccontare con uno stile rigoroso, preciso, interiore, con pochissimi movimenti di macchina, nell’essenzialità dell’immagine, riesce ad emozionarci, a farci comprendere meglio la storia che racconta. Lascia un segno profondo.Yi Liu per Removable di Shu-Ying ChungLa scelta di essere inquadrata in un primo piano profondo, avvolgente, lascia a questa meravigliosa attrice la possibilità di raccontarci il suo dramma interiore ed esteriore con una scelta sottile ci fa entrare nel suo suo dramma, nella violenza subita e nella solitudine percepita.Giovanni Esposito per Le Buone Maniere di Valerio VestosoCon una capacità mimetica e nello stesso tempo di controllo preciso dei movimenti, dellavoce e dei suoi sguardi ci trasmette tutta la solitudine ma anche il riscatto di un bambinoormai adulto che ha subito una delle tragedie più forti che si possa subire: la perdita dellamadre.Natalie Shinnick per Contrariety di Sebastiano Pigazzi e Natalie ShinnickCon pochi gesti rende il racconto di una famiglia che si sta sgretolando sotto le devianze di una società che gli vive intorno. Asciutta, essenziale, con una sguardo a volte profondo e a volte languido, ci fa capire il disfacimento di una famiglia.Massimo Dapporto per Pappo e Bucco di Antonio LositoCon pochi gesti, poche parole, nell’essenza dell’arte attoriale, ci fa capire un tempo passato senza vedere il suo futuro.Cadde la notte su di me di Bruno Ugioli e Riccardo MenicattiCon una metafora violenta ci racconta le angosce, le disperazioni, di un mondo che ci avvolge sempre di più.