VISIONI SARDE - A Olbia al via Cinema Nassirya

11/08/2022, 09:18

Prenderà il via a Olbia, venerdì 12 agosto, la prima edizione di “”, una rassegna di tre serate dedicate al cinema sardo, che animerà i venerdì di fine estate del quartiere Santa Maria Orgosoleddu.L’iniziativa, organizzata dal Comitato di Quartiere con la collaborazione dell’associazione Argonauti e patrocinata dal Comune di Olbia, porterà il cinema all’aperto ad ingresso libero nella piazza simbolo della zona.In cartellone i cortometraggi di Visioni Sarde, la rassegna di successo sostenuta dalla Fondazione Sardegna Film Commission della Regione Autonoma della Sardegna, e distribuita in sinergia con la Cineteca di Bologna e con le associazioni "A. Gramsci" (Torino) e "Visioni da Ichnussa" (Bologna).Si parte venerdì 12 alle 21, con la visione di alcuni dei cortometraggi del progetto Visioni Sarde”: “Un piano perfetto” (2020, 18’) di Roberto Achenza; “Il volo di Aquilino” (2020, 8’) di Davide Melis; “L'ultima Habanera” (2021, 18’) di Carlo Costantino Licheri; “Marina, Marina!” (2020, 18’) di Sergio Scavio.Durante la seconda serata, venerdì 19 agosto sempre alle 21, si proseguirà con altri corti di Visioni Sarde e sarà la volta di: “Di notte c’erano le stelle” (2019, 12’) di Naked Panda; “L’uomo del mercato” (2020, 20’) di Paola Cireddu; “Il Pasquino” (2020, 3’) di Alessandra Atzori, Milena Tipaldo (MIRA); “Margherita” (2020, 22’) di Alice Murgia.A chiudere la rassegna dedicata al cinema contemporaneo sardo sarà, venerdì 26 agosto, “L’uomo che comprò la luna” (2018), il grande successo di Paolo Zucca con Jacopo Cullin, Benito Urgu, Stefano Fresi e Francesco Pannofino.“Piazza Nassirya ha tante potenzialità ancora poco sfruttate – dicono gli organizzatori, Elisa Mulas e Pier Gabriel Deiana, entrati nel Comitato Santa Maria Orgosoleddu da qualche mese e decisi a mettere il loro tempo e le proprie idee a disposizione del quartiere – la nostra è una zona molto abitata, soprattutto da persone anziane e da famiglie. Sono molti gli aspetti da curare per migliorare la qualità della vita in questo quartiere, noi abbiamo scelto di partire con un’iniziativa culturale, con lo scopo di animare una piazza che purtroppo spesso diventa scenario di disagio e degrado e luogo di spaccio.”Il presidente del Comitato, Giovanni Deiana, insieme al direttivo, invita tutti gli abitanti del quartiere a partecipare alle proiezioni, che vogliono essere un’occasione per incontrarsi e passare in modo alternativo queste serate estive: “Tutti i cittadini e le attività del quartiere sono preziosi per contribuire e sostenere questo tipo di iniziative e far sì che diventino parte di una programmazione stabile”.Il programma è anche consultabile nelle neonate pagine Facebook e Instagram del Comitato Santa Maria Orgosoleddu.