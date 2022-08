VENEZIA 79 - Il 4 settembre il Filming Italy Best Movie Award

02/08/2022, 15:48

Il 4 settembre 2022 avrà luogo a Venezia la IV edizione del, in cui i co-fondatori del premio Tiziana Rocca, Direttore Generale e Artistico Filming Italy Award e Vito Sinopoli, Amministratore Unico Duesse Communication e Presidente onorario del Premio, annunceranno tutti i premiati di quest’anno. Il Premio viene realizzato durante lae un ringraziamento speciale è rivolto al suo Direttore Artistico Alberto Barbera, da sempre vicino alla manifestazione. Ilgode del patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC, di ANEC, di ANICA, del Centro Sperimentale di Cinematografia e di 100Autori, in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà.La madrina di questa nuova edizione sarà, attrice dall’indiscusso talento e protagonista di pluripremiati film diretti da Carlo Verdone, Gabriele Mainetti, Pif e Dario Argento, solo per citarne alcuni.Svelato anche il primo nome di uno straordinario artista che riceverà il premio il 4 settembre a Venezia: al maestro del grande cinema europeo Claude Lelouch verrà consegnato il Filming Italy Best Movie Achievement Award. Durante la sua lunga carriera come regista, sceneggiatore e produttore francese, Lelouch ha firmato più di cinquanta pellicole, aggiudicandosi i premi cinematografici più prestigiosi, tra cui due Oscar, due Golden Globe e la Palma d’Oro a Cannes., Direttore Generale e Artistico del Premio, ha dichiarato: “”., Presidente onorario del Premio, ha aggiunto:”.La giuria di qualità è composta da diversi esponenti tra le eccellenze della cinematografia italiana: Alberto Barbera, Direttore Artistico della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia; Paolo Del Brocco, AD di Rai Cinema; Guglielmo Marchetti, Presidente e AD di Notorious Pictures; Giampaolo Letta, VP e AD di Medusa Film; il giornalista e regista Antonello Sarno; Maria Pia Ammirati, Responsabile della Direzione di Rai Fiction; Luciano Sovena, Presidente della Fondazione Roma Lazio Film Commission; Nicola Maccanico, AD di Cinecittà Luce Spa; Giancarlo Leone, Presidente APA (Associazione Produttori Audiovisivi); Roberto Stabile, Responsabile delle Relazioni Internazionali di ANICA; Massimiliano Orfei, CEO di Vision Distribution; Marta Donzelli, Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia; Mario Lorini, Presidente di ANEC; Luigi Lonigro, Presidente Nazionale Distributori ANICA; Stefano Sardo, Presidente dell'Associazione 100Autori; Cristiana Paternò, Presidente del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI).Ilè un premio importante che già da diversi anni è parte della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Si tratta di un riconoscimento che viene assegnato ai titoli e alle serie TV italiane ed internazionali ed anche ai migliori talent - oltre che all’industry e professional - dell’ultima stagione cinematografica, in collaborazione con Duesse Communication. Il premio, oltre a sostenere la lotta contro la violenza sulle donne, è dedicato a tutte le donne che lavorano nell'industria cinematografica, davanti e dietro la macchina da presa.Il voto della giuria di qualità, che si esprimerà sulle quattro categorie principali del premio, andrà ad affiancare l’ampio voto del pubblico, che si esprimerà attraverso Best Movie e www.bestmovie.it , decidendo anche il premio dedicato ai Maestri del Cinema.