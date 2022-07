MESA NOA - Anteprima il 1 agosto a Sa Manifattura a Cagliari

30/07/2022, 19:36

Lunedì 1 agosto 2022 alle 21,30 negli spazi di Sa Manifattura a Cagliari verrà presentato per la prima volta al pubblico il documentario “” del regista Daniele Atzeni.Protagonista del documentario è la comunità di Mesa Noa, nata a partire da un gruppo di persone attive in progetti di economia circolare e che si è progressivamente ampliata fino a raccogliere quasi 300 persone che si sono costituite in cooperativa e che animano a Cagliari il primo emporio collaborativo autogestito della Sardegna.L’emporio Mesa Noa si ispira al modello Food Coop, nato a New York come alternativa alla grande distribuzione e oggi diffuso in tutta Europa. Propone un consumo critico e responsabile, basato sul rispetto dell’ambiente e delle persone, in un patto di sostegno reciproco con i produttori locali.L’esperienza di Mesa Noa va oltre l’emporio e abbraccia un progetto inclusivo e solidale di comunità, si propone come spazio di incontro, di scambio di saperi e di mutuo aiuto. Tanta parte delle iniziative di Mesa Noa è rivolta al quartiere che ospita l’emporio, Mulinu Becciu, un’area periferica che esprime una forte vitalità a cui dar voce e strumenti di socializzazione.Dopo la proiezione del documentario, Ruggero Loi di Mesa Noa dialogherà col regista.Seguirà una piccola degustazione dei prodotti dell'emporio Mesa Noa.