LOS ANGELES CINEMATOGRAPHY AWARDS - Premio miglior attore a Walter Nicoletti

17/07/2022, 19:52

L'attore, produttore e filmmaker materano trionfa al Los Angeles Cinematography Awards come miglior attore non protagonista.Ennesimo riconoscimento internazionale grazie all’interpretazione nel suo ultimo film Red Market, prima pellicola sul traffico internazionale di organi che racconta la storia di Aurelio, un medico, il quale decide di contattare un intermediario di traffico internazionale di organi per saldare un debito causato dalla sua dipendenza dal gioco d’azzardo.Nel cast gli attori Gabriele Grano, Walter Nicoletti, Brunella Lamacchia, Franco Piccinni, Donato Cirella e Nestor Romero.Durante la sua carriera con la sua casa di produzione Voce Spettacolo con sede a Matera ha prodotto Red Market di Walter Nicoletti (2021), Vendesi Maternità di Walter Nicoletti (2019), Nemo Propheta di David Cinnella (2019), Mia di David Cinnella (2018), Basilicatadventure di Walter Nicoletti (2017) e Tek di David Cinnella (2016)Ha fondato a Matera il Voce Spettacolo Film Festival, giunto quest’anno alla 5^edizione, ha firmato diverse media partnership con festival italiani e hollywoodiani per promuovere l'arte e la cultura nel mondo. Attualmente è anche CEO Chairman dei Celebrity Film Awards, organizzazione internazionale che premia ogni anno le star hollywoodiane, di recente è stato nominato CEO di Hollywood Newsweek, rivista d’intrattenimento di Los Angeles.Ha interpretato ruoli in film internazionali, tra cui JESUS VR di David Hansen, il primo film nella storia del cinema in realtà virtuale, presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2016; nel 2019 è sul set di NO TIME TO DIE di Kary Fukunaga. È stato sul set delle fiction IMMA TATARANNI di Francesco Amato, SORELLE di Cinzia Th Torrini e PIETRO MENNEA-LA FRECCIA DEL SUD di Ricky Tognazzi.È stato corrispondente per l'Italia al 60° ANNIVERSARIO DEL FILM IN LINGUA STRANIERA degli OSCAR a Londra (Sede Europea AMPAS) e corrispondente per l'Italia della Notte degli Oscar a Londra.