A BEAUTIFUL IMPERFECTION - Al via le riprese in Veneto per la co-produzione internazionale

Sono cominciate ieri in Veneto le riprese italiane di “A Beautiful Imperfection” per la regia di Michiel van Erp. Il film, tratto dal best-seller “In Lucia’s Eyes” dell’autore olandese Arthur Japin, racconta la storia di Lucia, il primo amore di Giacomo Casanova.Ambientato nella metà del ‘700 tra il Veneto e l’Olanda e basato su eventi reali, il film segue la storia di Lucia, primo amore e promessa sposa del giovane Casanova. Irrimediabilmente sfigurata dal vaiolo Lucia fugge e abbandona Giacomo, per paura di ostacolare i suoi ambiziosi progetti di scalata sociale. Sedici anni dopo ad Amsterdam, dove è diventata una cortigiana famosa per non mostrare mai il proprio volto, Lucia incontra di nuovo Casanova, trasformatosi nel frattempo in un cinico donnaiolo, che la corteggia senza riconoscerla. Tra i due comincia un pericoloso gioco di seduzione e Lucia questa volta dovrà correre il rischio di perdere tutto per essere se stessa.Il film è prodotto da Maarten Swart per Kaap Holland Film, con Eyeworks Film & TV Drama, e da Giovanni Pompili per Kino Produzioni, con il supporto della Veneto Film Commission e della Regione Veneto attraverso il suo programma operativo complementare. Executive producer e Art Director del progetto è il fotografo Erwin Olaf, mentre il compositore italiano Francesco Cerasi è l’autore delle musiche.Nell’arco delle prossime tre settimane le riprese, cominciate ieri a Padova, si sposteranno tra il padovano, il vicentino e la città di Venezia, portando la troupe internazionale in location storiche d’eccezione come Palazzo Papafava dei Carresi, Villa Roberti e Villa Valmarana (Padova), Villa Fracanzan Piovene (Vicenza), e infine i Palazzi Pisani Moretta e Pisani Ferri a Venezia.Il cast del film include l’attrice israeliana Dar Zuzovsky, che interpreta Lucia e l’attore inglese Jonah Hauer-King, protagonista maschile del nuovo “La Sirenetta” della Disney, qui nei panni di Casanova.Oltre a numerose maestranze e comparse, questi gli attori veneti coinvolti: Riccardo Gamba, Giulia Briata, Massimo Scola.