17/06/2022, 11:16

Caterina Sabato



I tormenti di un ragazzo dalla vita apparentemente perfetta, ma alcol ed eccessi portano alle estreme conseguenze.riporta lo stato d’animo irrequieto del protagonista in maniera ossessiva come a far immedesimare lo spettatore nella sua colpa, scandita dal latrare continuo di un cane in interminabili notti insonni e da flashback inquietanti. Una parabola umana senza speranza dove la redenzione sembra lontana.