TOSCANA FILMMAKERS FESTIVAL 7

17/06/2022, 14:23

Silvia Nobili



Le scomparse di Samb Modou, Diop Mor e Idy Diene non devono essere dimenticate. Lo sottolinea", scritto con, nel quale, senza fronzoli e pretese e con una semplicità disarmante, mette in primo piano gli occhi di una comunità che annualmente si raduna per ricordare i suoi compagni, morti per mano di ignoranza e razzismo.Emozionante l’intervento di Mamadou Sall (Presidente della Comunità Senegalese) che nonostante i traumi vissuti tiene ancora a sottolineare che l’Italia non è un paese razzista e che la colpa è di una minoranza.Una voce narrante femminile sembra voler tradurre gli sguardi di Rokhaya Mbengue, donna profondamente colpita da questi atti di vigliaccheria, che senza aprire bocca ci tocca nel profondo, portandoci ad abbracciare il suo dolore.