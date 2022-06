UNGULATI - Anteprima a Torino il 15 giugno

08/06/2022, 16:30

Mercoledì 15 giugno alle ore 11 al cinema Romano di Torino è in programma l'anteprima del documentario "" diretto da Stefano Rogliatti."Un’inchiesta sull’eccessiva presenza del cinghiale sul territorio e sulle conseguenze prodotte, da qui il titolo UNGULATI – EMERGENZA SUL TERRITORIO", spiega Rogliatti."Un’indagine voluta da Coldiretti Piemonte che mi ha portato ad indagare e a mettere a confronto operatori del settore cercando di far emergere le criticità e le difficoltà di chi vive di agricoltura e si trova a perdere gran parte del raccolto ancor prima di vederlo crescere.Il cinghiale è un animale che nel nostro territorio, praticamente fino agli anni ’70, non era presente o con pochissimi capi in alcune zone centrali dell’Italia, mentre ora prolifera ovunque. La cronaca ci informa che è causa di morti stradali e di avvistamenti fin dentro le città e ora anche portatore della Peste Suina Africana. Questa inchiesta basata sulle testimonianze ha l’ambizione di rendere più chiaro e leggibile il difficile momento che stanno subendo la società, il settore agricolo e l’ambiente"."Ho incontrato agricoltori che mi raccontano la loro disperazione, ho chiesto a veterinari di spiegarmi le criticità sanitarie, ho ascoltato il racconto di chi ha avuto danni e dolori sulle strade. Viaggiando lungo il territorio tecnici e studiosi hanno dato il loro contributo a chiarire le difficoltà nel trovare le soluzioni. Molto è stato fatto ma molto non è ancora stato chiarito e definito".