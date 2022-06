TICINO FILM COMMISSION - Tre nuovi fondi di sostegno per progetti cinematografici

04/06/2022, 09:02

Il Mendrisio Film Fund e l'Airolo Film Fund sono i primi due di una serie di fondi regionali per l’audiovisivo creati in Ticino. Questi cash rebate offrono alle società di produzione un credito del 30% su tutte le spese sostenute per la realizzazione dei loro film su un determinato territorio. Se si intende girare sul posto, usufruire di servizi, lavorare con aziende, servizi e professionisti stabiliti nel Comune di Mendrisio, la toscana del Ticino, o nella regione di Airolo, alle porte del San Gottardo fra montagne, tunnel, chalet e bunker militari un terzo delle spese sostenute vengono ripagate. La Ticino Film Commission inaugura così un progetto a lungo termine di fondi regionali per la promozione cinematografica.Inoltre, nasce quest’anno il Fondo per la promozione della lingua italiana nel cinema svizzero . In collaborazione con SUISSIMAGE, SSA e RSI, il fondo sostiene progetti nazionali (maggioritari e minoritari) parzialmente o interamente in italiano con varie sovvenzioni nelle diverse fasi della produzione, dalla scrittura, alla traduzione dei dossier e delle sceneggiature, alla distribuzione. La Ticino Film Commission è il centro di competenze per il fare cinema in italiano in Svizzera e in questo senso ci tiene ad accompagnare tutti i film che hanno a che fare con la terza lingua nazionale, dalla scrittura fino agli schermi. Qualsiasi domanda relativa a questo fondo può essere inviata a: [email protected]