JERRY CALA' - Annunciato il nuovo disco live

01/06/2022, 10:03

JERRY CALÀ arriva con il nuovo disco(Azzurra Music), in un live unico con più di 40 canzoni, dove il divertimento è una catarsi liberatoria. Da venerdì 27 maggio In tutti i negozi e in digitale, ed ora in radio con MARACAIBO.Jerry Calà dopo oltre 50 film di successo e tanti anni passati ad esibirsi in veste di entertainer con la sua band, festeggia il ritorno alla socialità, dopo due anni di pandemia.Il fondamentale bisogno di tornare alle relazioni e alle belle serate in compagnia, lo ha spinto a racchiudere il suo concert-show in un Cd, per creare la colonna sonora perfetta e far tornare la voglia di ballare, cantare e divertire con canzoni indimenticabili e la spensieratezza che lo hanno sempre caratterizzato.Oltre un’ora di musica live per rendere le feste ancora più divertenti; che sia un party di compleanno, o semplicemente in famiglia e tra amici, questo disco è contagioso, basta premere “play” e la festa ha inizio!Jerry Calà da autentico mattatore si diverte a riproporre le canzoni-simbolo delle commedie all’italiana di cui è stato protagonista al cinema: da “Sapore di mare” dei Vanzina, alla colonna sonora di “Vacanze di Natale”, che lanciò brani della disco music anni ‘80 diventati hit storiche, come “I like Chopin”, e in particolare “Maracaibo”, che Jerry, alias Billo, cantava al piano bar. Non mancherà un omaggio a grandi artisti della musica italiana, da Gino Paoli, Lucio Battisti fino ai Pooh.Il Cd è registrato live al Teatro Nuovo di Milano, da Jerry con la sua JerrySuperband composta da Davide Zoccolo (tastiere e arrangiamenti e cori), Sabino Barone (batteria e cori), Hermes Locatelli (basso e cori), Piero Lopez (chitarre e cori).Questa la tracklist di “JERRY CALÁ PROFESSIONE ENTERTAINER”:Con il nastro rosa / Un'avventura / Eppur mi son scordato di te / 10 ragazze / Mi ritorni in mente, 2. Io ho in mente te / La pelle nera / Fatti mandare dalla mamma / Che sarà / Bandiera gialla, 3. Mamma Maria / Mamma Mia / C'era un ragazzo che come me, 4. Pensiero, 5. A chi, 6. La canzone del sole / Sapore di sale / Riccione, 7. Ti amo / Io amo, 8. Ragazzo fortunato, 9. Il cielo in una stanza, 10. Certe notti, 11. Vita spericolata, 12. Io vagabondo / No Woman No Cry, 13. Tu sei l'unica donna per me, 14. Capito? / Vengo anch'io no tu no / E la vita la vita, 15. L'uselin de la comare, 16. O' sole mio / 'O surdato nnammurato / Andamento lento, 17. Maracaibo, 18. I Like Chopin, 19. L'estate sta finendo/Vamos a La Playa/No tengo dinero, 20. Vita smeralda.Jerry Calà è attualmente impegnato nel suo concert-show “50 anni di Libidine”: la tournée è partita il 2 aprile da Pescara, per poi spostarsi a Figline Valdarno (Fi), Forte dei marmi (Lu), Cuneo, Napoli, Roma, Dubai, Novara, e per proseguire il 4 giugno a Santa Margherita Ligure (GE) (Covo di Nord-Est), 9 giugno Ardea Roma (Pineta dei Liberti), 10 giugno Jesolo (Ve) (Hierbas), 16 giugno Andria (Ba) (Masseria Posta di Mezzo), 18 giugno Peschiera del Garda (Vr) (Gardaland), 19 giugno Lanzo d’Intelvi (Co) (Buenavista Disco Pub), 24 giugno Pescara (Jambo), 27 giugno Civitanova Marche (Calamaretto), 28 giugno Milano Marittima (Ra) (Globus Beach), 1 luglio Sanremo (Im) (Casinò di Sanremo), 3 luglio Conversano (Ba) (Masseria Montepaolo), Ischitella (Ce) (Riviera del Mar), 9 luglio Tortoreto (Te) (Riva del sol), 15 luglio Rovetta (Bg) (Life Disco), 16 luglio Badia (Bz) (Club Moritzino), 22 Lido di Spina (Fe) (Malua54), 23 luglio Castiglioncello (Li) (Castel Pasquini), 28 luglio Porto Venere (Sp) (Piazza), 29 luglio Corte Franca (Bs) (Golf Club Franciacorta), 19 agosto Forte dei Marmi (Lu) (La Capannina di Franceschi) ed altre date in via di definizione.