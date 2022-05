VISIONI NOTTURNE HORROR FILM FESTIVAL 3 - Dal 9 all'11 giugno

31/05/2022, 11:20

Visioni Notturne presenta la terza edizione del suo Festival internazionale di cortometraggi horror, che avrà luogo giovedì 9 e venerdì 10 giugno 2022 in diretta streaming sui propri canali social (Facebook, Youtube e Twitch), mentre sabato 11 giugno 2022 presso il Cinema Terminale di Prato verrà proposta una giornata dal vivo che culminerà con la premiazione dei cortometraggi vincitori.- giovedì 9 e venerdì 10 giugno 2022: in diretta streaming sui canali social di Visioni Notturne- sabato 11 giugno 2022 dalle 14 fino a tarda notte: presso il Cinema Terminale di Prato, Via Carbonaia, 31, 59100 Prato POAnche quest’anno, l’estate toscana si tinge di tinte cupe e terrificanti con la terza edizione del Festival internazionale di cortometraggi horror targato Visioni Notturne; l’ormai consueto appuntamento con il cinema d’orrore underground, nato nel 2020 grazie ad un gruppo di giovani ragazze e ragazzi uniti dalla passione per il mondo dell’horror, del fantasy e del thriller in tutte le loro dimensioni, sarà svolto in versione sia online che in presenza dal 9 all’11 giugno. La missione del Festival è quella di introdurre il grande pubblico a questo genere e contemporaneamente sostenere le produzioni indipendenti - spesso distanti dai riflettori di realtà festivaliere note e consolidate - che traboccano di creatività, qualità, fascino ed espedienti per la paura e lo stupore. Per questa ragione, il Festival di Visioni Notturne seleziona, premia e promuove gli autori e le autrici emergenti più meritevoli, mettendosi inoltre a disposizione per aiutarli a dare vita a nuove sinergie e collaborazioni con altri professionisti del settore.Nel contesto della progressiva rifioritura degli eventi culturali in Toscana e nel nostro Paese, il Festival di Visioni Notturne vuole contribuire a questo rinascimento culturale proponendo una rassegna ricca di appuntamenti: dagli incontri con gli autori del cinema horror indipendente italiano agli approfondimenti teorici con esperti del settore, passando per workshops di trucco cinematografico e stand di DVD e Blu-Ray di film dell’orrore della collana Oblivion.L'elemento cardine della rassegna saranno le proiezioni dei migliori prodotti filmici del panorama horror nazionale ed internazionale, che culmineranno con la serata finale di sabato 11 giugno presso il Cinema Terminale di Prato, dove la nostra giuria d’eccezione composta da Claudio Lattanzi (regista di film dell’orrore), Marcello Di Giacomo (direttore artistico dell’Abruzzo Horror Festival) e Francesco Belliti (giornalista e critico cinematografico) premierà i migliori cortometraggi del concorso annuale del nostro Festival.Il direttore artistico del Festival, Andrea Ponzecchi, ha dichiarato: “Siamo finalmente arrivati alla presentazione della terza edizione del Festival Visioni Notturne Questa frase può sembrare scontata, ma per me e il mio team è un traguardo molto importante, un obiettivo raggiunto grazie al costante lavoro e una completa dedizione al progetto. Visioni Notturne lavora sui tempi lunghi, sulla profondità, si realizza grazie alla condivisione della conoscenza. L’edizione 2022, rispetto alle precedenti, ha una novità: per la prima volta i nostri film saranno proiettati in una vera e propria sala cinematografica. Dalla prima edizione gli apporti di amici e compagni di strada – i primi sono stati Claudio Lattanzi, Alex Lucchesi e Federico Frusciante – sono diventati essenziali per definire l’identità, i confini, la politica culturale del Festival che, anno dopo anno, è diventato un centro di aggregazione per appassionati e professionisti del settore.”