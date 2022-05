IO ALLA TUA ETA' - Martedi' 31 maggio a Firenze

25/05/2022, 11:41

Sarà l’evento speciale, rivolto alle classi primarie e secondarie di I° grado, proposto da Lanterne Magiche - il programma regionale di educazione all’immagine, di Fondazione Sistema Toscana - a chiudere l’anno scolastico 2021/2022.Martedì 31 maggio 2022 dalle ore 10.00, al cinema La Compagnia di Firenze, saranno proiettati sul grande schermo alcuni episodi della serie tv, attualmente in onda su Rai Gulp e disponibile su Rai Play. La serie, candidata al premio MOIGE e già presente all’interno della guida della stessa associazione, è co-prodotta dallo studio MoBo Digital Factory e Rai Ragazzi insieme a France Télévisions e Monello Productions, con il sostegno di Toscana Film Commission nell’ambito del programma Sensi Contemporanei Toscana per il cinema. In sala i bambini incontreranno Annita Romanelli, Responsabile produzioni Cartoni e serie di Rai Kids (Rai Gulp e Rai Yoyo), e parteciperanno a un laboratorio sull’animazione che farà loro scoprire come nasce una storia animata e quali sono le fasi di realizzazione di un lavoro tanto complesso quanto affascinante. A condurre il laboratorio saranno alcuni fra gli artisti che hanno realizzato la serie: partendo dalla scrittura degli episodi e passando per le varie fasi produttive, gli studenti in erba saranno guidati alla conoscenza di termini per addetti ai lavori, come storyboard e rigging, e trascorreranno una mattinata all’insegna della scoperta e del divertimento.Paul ha dieci anni. Frequenta la scuola, pratica sport, a casa fa il minimo indispensabile e appena può imbroglia i suoi genitori per riuscire a ottenere quello che vuole. Paul ha anche uno strano dono, che a volte sembra una maledizione. Non appena qualcuno pronuncia le parole “Io alla tua età”, il ragazzino viene catapultato istantaneamente nel passato, proprio nell’epoca in cui il suo interlocutore aveva dieci anni. Esattamente come lui adesso! Epoca in cui i cellulari non esistevano ancora o non si metteva il casco per andare in bici o in motorino, la televisione trasmetteva un solo canale e i bambini andavano a scuola indossando la divisa. Insomma, si tratta della preistoria, agli occhi di un ragazzino del ventunesimo secolo. Ed è per questo che non appena Paul sente pronunciare le parole “Io alla tua età ” sussulta, trattiene il fiato e viene travolto da una profonda ansia. In che epoca verrà spedito questa volta? E quale lezione dovrà capire per poter tornare al presente?L’attività è indicata per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni. La partecipazione è gratuita e le classi si possono prenotare entro il 28 maggio, scrivendo a [email protected]