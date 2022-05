SICILIA QUEER 12 - Presentato il programma

19/05/2022, 12:56

Ilapre la sua 12 edizione luned 30 maggio 2022, alle ore 20.30 presso il Cinema De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa), con il progetto LAMBDAPHONE di Roy Paci pensato in esclusiva per il Festival e con il film Hideous di Yann Gonzalez e il cortometraggio Beb colre di Caroline Poggi e Jonathan Vinel.In 7 giorni di programmazione ilpresenter: 9 film di autori significativi, poco conosciuti al grande pubblico in concorso nella sezione Nuove Visioni; 13 film in concorso nella sezione Queer Short, la cui la stragrande maggioranza sono girati da donne e portano le tracce di un passato queer emarginato dalla storiografia dominante; 19 titoli della sezione Panorama Queer, che vede la presenza della regista americana Madeleine Olnek, la francese Claire Simon, l'inglese Beatrice Gibson e largentino Eduardo Williams; la personale in anteprima in Italia dedicata a Mark Rappaport, regista, critico cinematografico e pioniere del video-saggio; la sezione Carte Postale Serge Daney, che si sofferma sulla storia del cinema; Retrovie italiane, che rende omaggio a Carlo Lizzani e Pier Paolo Pasolini; il Premio Nino Gennaro allo scrittore David Leavitt; e ancora Letterature Queer, la sezione Arti Visive con la mostra Rita Casdia. Eden e l'installazione A Weeks Notice di Tomaso De Luca; la sezione Letterature Queer, anteprime, incontri con gli autori, approfondimenti e tanto altro. Il Festival saluter il pubblico la sera di domenica 5 giugno (sempre al Cinema De Seta, Cantieri Culturali alla Zisa) con la proiezione di Vortex di Gaspar No, che sar preceduta dalla cerimonia di premiazione.Bearded Birds - il trailer originale che accompagner questa edizione del SQFF - realizzato dalla regista francese Marie Losier.