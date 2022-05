WILMA LABATE - Una rassegna online su Streeen.org

17/05/2022, 09:45

, la piattaforma per il cinema indipendente e d’autore, è lieta di portare in streaming una retrospettiva dedicata a, regista fra le più rappresentative del cinema italiano contemporaneo, i cui film sono stati presentati e premiati nei festival cinematografici più importanti nel mondo. Su streeen.org saranno disponibili da lunedì 23 maggio sette titoli della Labate legati da un filo rosso: il femminile; le sue protagoniste sono donne che si ritrovano a dover fare i conti con i ruoli di genere imposti dalla società, lontane dagli stereotipi.Grazie alla collaborazione con Istituto Luce Cinecittà, in catalogo sei fra lungometraggi di finzione e documentari che permetteranno al pubblico di esplorare l’eclettico ed impegnato sguardo sul mondo dell’autrice.(1992, 90’). La sua opera prima racconta la storia di Anna, figlia diciottenne di un marinaio e con un diploma da capitano, che negli anni ‘60 sceglie di prendere un nome maschile, Ambrogio, per riuscire a ottenere quel posto sulla nave che a una donna nessuno vuole concedere. Tra le interpreti Anita Ekberg e Francesca Antonelli.(2001, 95’). Storia di un ispettore di polizia e una bambina orfana che affrontano insieme un viaggio lungo un giorno per le strade di Napoli. Tra i vicoli, in un garbuglio di piccoli avvenimenti, teneri e sordidi, la bambina conduce il taciturno e rude ispettore nel pellegrinaggio per una Napoli povera, segreta, innocente e maledetta. Una città “bambina” che, come Domenica, sembra incarnare la vogliadi vivere nonostante tutto.(2008, 95’). Torino, settembre 1980. Emma Martano, proveniente da una famiglia operaia di origine meridionale, ha davanti a sé un ottimo futuro, avendo già un impiego nel settore informatico della Fiat. Tuttavia, l'ondata di scioperi e gli scontri tra la classe operaia e la dirigenza della Fiat per scongiurare il licenziamento di quindicimila dipendenti, porteranno Emma a vivere esperienze lavorative e sentimentali che le faranno mettere in discussione i suoi progetti. Interpretato da Filippo Timi e Valeria Solarino.(2012, 83’). Ritratto del Maestro Monicelli realizzato a più mani utilizzando interviste e immagini d’archivio.(2014, 74’). Un gruppo di allievi di una scuola di scrittura di Bologna ed una sex worker di quarantasei, Jana, si incontrano in un borgo sulle colline di Sasso Marconi, in una casa che fu teatro d'incontri d'amore a pagamento. Il corpo azienda di Jana e il denaro sono gli elementi da cui parte il racconto di vite precarie.(2018, 80’). Documentario che ripercorre l’incredibile storia di cinque giovani ragazze, armate di strumenti musicali e voglia di cantare, che partono dalla provincia toscana per una tournée in Estremo Oriente. Sognano il successo, ma si ritrovano in guerra. È il 1968 e la guerra è quella vera del Vietnam.Inoltre, grazie alla collaborazione di Gianluca Arcopinto, Streeen presenta per la prima volta in streaming,(1996, 95'), film da tempo introvabile che affronta con coraggio uno dei capitoli ancora irrisolti della storia recente del nostro paese: gli anni di piombo. Considerato dalla critica tra i migliori lavori della regista, fu candidato agli Oscar come Miglior Film Straniero.Tutti i film saranno disponibili singolarmente on demand (2,80 euro) oppure in abbonamento (6,50 euro al mese). NUMERO assistenza abbonati +39 371 423 3878