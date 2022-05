TUTTI LIBERI E UGUALI - Su Miocinema una rassegna cinematografica sui diritti umani

Spot "Tutti Liberi e Uguali"



10/05/2022, 16:58

L11 maggio 2022narriva su MioCinema Tutti liberi e uguali, rassegna realizzata in collaborazione con Amnesty International Italia che prende il proprio nome dallart. 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani.Otto titoli che raccontano storie difficili, storie di soprusi e violazioni dei diritti fondamentali perpetrate in varie parti del mondo a discapito dei pi deboli. Diritti dei bambini, diritti delle donne, diritti civili e umani spesso negati nel peggiore dei modi.Otto titoli emozionanti dedicati a tutti coloro che lottano o fuggono da una realt senza giustizia, perseguitati nel proprio paese di origine o in quello in cui cercano una nuova vita, per ricordare che il cinema, a volte, ha il compito di sensibilizzare e denunciare.A presentare la rassegna al pubblico di Miocinema Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, insieme al giornalista di Internazionale Piero Zardo, in un evento speciale trasmesso in diretta sui canali di MioCinema ( www.miocinema.it e pagina facebook).I titoli della rassegna:Cosa dir la gente di Iram HaqNo tenemos miedo di Manuele Franceschini (esclusiva Miocinema)Cafarnao di Nadine LabakiL'amico siriano di Federico de Sivo, Federico Annibale (esclusiva Miocinema)La gabbia dorata di Diego Quemada-DiezManta Ray di Phuttiphong AroonphengHotel Rwanda di Terry GeorgeIl sangue verde di Andrea Segre