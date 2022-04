LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO 2 - Inizio riprese in Puglia

30/04/2022, 08:44

A partire da luned 2 maggio e 2022 per tre settimane, la citt di Monopoli ospita le riprese della serie tvdiretta da Luca Miniero, con protagonista lattrice Luisa Ranieri. La lavorazione, oltre a Monopoli, prevede le riprese anche a Pezze di Greco (Brindisi), Conversano e Mola di Bari. Dal 21 maggio, invece, il cast e la troupe si sposteranno a Bari per sette settimane.Liberamente tratta dai romanzi della scrittrice pugliese Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori S.p.a.),prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti per Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, ed realizzata con il supporto logistico di Apulia Film Commission.