UNA SQUADRA - Le sale UCI

29/04/2022, 15:03

Dal 2 al 4 maggio 2022 nelle multisala del Circuito arriva "", il film documentario distribuito da Luce Cinecitt e Fandango Distribuzione che racconta in anteprima alcuni tra gli episodi pi divertenti ed emozionanti dellomonima serie.La squadra protagonista formata da quattro giocatori, quattro campioni: Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta e Tonino Zugarelli. In cinque anni raggiungono la finale della Coppa Davis quattro volte. Lanteprima si concentra su una di quelle finali, quella giocata nel 76 contro il Cile di Pinochet e per questo al centro di una feroce battaglia politica. Una vittoria che ancora oggi, a 122 anni dalla nascita della Coppa Davis, rimane lunica vittoria italiana. Una Squadra, per la regia da Domenico Procacci scritta da Domenico Procacci, Lucio Biancatelli, Sandro Veronesi e Giogi Franchini, con la consulenza di Mario Giobbe e Luca Rea.Le multisala che proietteranno Una Squadra Il Film dal 2 al 4 maggio sono UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Molfetta (BA), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN) e UCI Roma Est (RM).UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI MilanoFiori (MI), UCI Moncalieri (TO), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO) e UCI Verona (VR) lo proietteranno il 2 e il 3 maggio.UCI Showville Bari (BA) parteciper alle proiezioni il 2 maggio.