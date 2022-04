THE BEACH - Da giugno on-demand

27/04/2022, 14:19

In uscita da Giugno on-demand la miniserie comedy "", diretta da Mario Santocchio, con Martina di Maria, Lucky Luciana, Cristiano D'Alterio, Luca Muccichini, Flavia Falasca e Antonia Di Guida.La serie e' prodotta da X-Movie & Soundart e distribuita da X-Movie International.Alyssa e Nicole sono in vacanza in un villaggio turistico a Monopoli in Puglia, fanno conoscenza per caso, dopo pochi giorni la loro vacanza si trasformer in una serie di imbarazzanti circostanze che coninvolgeranno la permanenza degli altri vacanzieri presenti nel villaggio.