LA SOLITUDINE DELL'ALA DESTRA. PIER PAOLO PASOLINI E IL CALCIO- La mostra a Pordenone

26/04/2022, 17:43

La mostra “”, in 120 fotografie, filmati, scritti, memorabilia, tutti materiali in larga parte inediti, ripercorre la passione sportiva di Pasolini, dai campetti di Casarsa alle borgate romane al tifo per il Bologna. L’iniziativa culturale è stata presentata nella sede della mostra, in Galleria Harry Bertoia in corso Vittorio Emanuele II a Pordenone .Il percorso espositivo è stato illustrato dal curatore Piero Colussi che si è soffermato su alcuni significativi episodi della vita sportiva di Pasolini che, ideando la squadra “Attori e cantanti”, ha giocato con avversari diventati campioni di calcio, come Carlo Ancellotti e con attori come Ninetto Davoli e Franco Citti ." - ha detto l’assessore alla cultura- "”.La mostra è promossa da Cinemazero e dal Comune di Pordenone con il sostegno della Regione FVG e gode del patrocinio del Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casara della Delizia.Sarà aperta dal 23 aprile fino al 19 giugno 2022 con ingresso libero da giovedì domenica dalle 15:00 alle 19:00.