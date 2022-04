WORKING CLASS HERO - Tre giorni di cinema e lavoro a Villar Perosa

25/04/2022, 10:03

In occasione della Festa del Lavoro 2022 il Cinema delle Valli di Villar Perosa - TO - (viale G. Ferraris, 2 angolo viale S. Pertini) propone dal 26 aprile al 1° maggio 3 titoli in prima visione con al centro tematiche fortemente legate al mondo del lavoro.La mini-rassegna dal titoloriunisce opere di produzione francese uscite questo mese in sala, con registi, autori e interpreti di fama internazionale: martedì 26 aprile alle 21.00 FULL TIME – AL CENTO PER CENTO di Eric Gravel con Laure Calamy (premio César come migliore attrice per Io, lui, lei e l'asino) – replica sabato 30 alle 18.30; venerdì 29 alle 21.00 TRA DUE MONDI di Emmanuel Carrère con la Premio Oscar Juliette Binoche) – replica domenica 1 maggio alle 18.30 - e sabato 30 alle 21.00 UN ALTRO MONDO di Stéphane Brizé con Vincent Lindon – replica domenica 1 maggio alle 21.00.Ingresso 7€ intero, 5€ ridotto con Community Card.«La particolare circostanza dell’uscita in sala, quasi in contemporanea, di questi tre film francesi che parlano di lavoro e lavoratori, ci ha stimolato a comporre una trilogia, improvvisata ma coerente, da proporre al nostro pubblico. - affermano Alessandro Gaido, direttore del Cinema delle Valli e Paolo Perrone, responsabile della programmazione - L’occasione era ghiotta, vista poi la concomitanza con la Festa del 1° maggio. In tempi così complicati e stranianti pensiamo che una riflessione sul mondo del lavoro e su tutto ciò che ruota intorno ad esso: diritti, politica, economia e molto altro, sia, non solo necessaria, ma doverosa.»Martedì 26 aprile la proiezione sarà anticipata dal cortometraggio La fabbrica del Villaggio curato da Paolo Casalis, Alessandro Gaido e Stefano Scarafia con il laboratorio video del Cinema delle Valli. Realizzato nel 2021 dall’Associazione Piemonte Movie nell’ambito del bando Prossimi della Fondazione Time2 (in collaborazione con il Comune di Villar Perosa e l’Associazione Cantiere Senza Sensi) il corto ripercorre attraverso testimonianze dirette la storia di Villar Perosa nella sua trasformazione in cittadina a vocazione industriale con l’avvento della Riv-Skf.In apertura di serata l’introduzione di Annalisa Lantermo, direttrice dei Job Film Days di Torino, festival di cinema dedicato alle tematiche del lavoro e dei diritti: «Con molto piacere i Job Film Days rinnovano la collaborazione con Piemonte Movie per questa rassegna in cui saranno presentati film usciti di recente in sala sulle tematiche del lavoro e l'intreccio sempre più stretto fra lavoro e vita personale e familiare. I Job Film Days, nati nel 2020 a Torino, affrontano le questioni più attuali sui diritti dei lavoratori e più in generale sulle problematiche del lavoro. Mettono insieme il mondo del lavoro con il mondo del cinema e le proiezioni sono accompagnate da dibattiti e incontri. Il festival – la cui terza edizione si svolgerà dal 27 settembre al 2 ottobre 2022 - ospita anche due importanti concorsi, di documentari e lungometraggi di finzione a livello internazionale e di cortometraggi per registi under 40 a livello europeo.»