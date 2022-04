A CIAMBRA - Il 25 aprile su Rai 5 per il ciclo "Nuovo Cinema Italia"

23/04/2022, 09:18

Il quattordicenne Pio vive nella Ciambra, la comunit rom stanziale di Gioia Tauro in Calabria, e vuole crescere in fretta. Come il suo fratello maggiore Cosimo, Pio beve, fuma e impara l'arte di truffatore di strada. Cos, quando Cosimo non sar pi in grado di badare alla famiglia, Pio dovr prendere il suo posto. Tuttavia, questo ruolo cos grande per lui arriva troppo presto, mettendolo di fronte a una scelta impossibile.E il film di Jonas Carpignano, con Pio Amato e Koudous Seihon,, in onda luned 25 aprile 2022 alle 22.15 su Rai 5 per il ciclo "", senza interruzioni pubblicitarie.Il film stato selezionato alla 49esima Quinzaine des Ralisateurs (Cannes 2017), ha ricevuto il Premio Label Europa Cinema, e ha vinto il David di Donatello nel 2018 nelle categorie Miglior Regia e Miglior Montaggio.