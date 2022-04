AQUA FILM FESTIVAL 6 - I premi

10/04/2022, 14:48

La giuria composta da Remo Girone (Presidente di Giuria), Regina Orioli, Andrea Roncato, Michela Andreozzi, Luca Manfredi, Jessica Zufferli, Alexandra Celi, Roberto Girometti e Federica Xotti ha decretato i seguenti vincitoriPREMIO SORELLA AQUA – MIGLIOR CORTOPremio al miglior film, corto (per regia, sceneggiatura, montaggio, interpretazione) ispirato e dedicato alla tematica dell’ACQUAEx aequoLifeline (TURCHIA) di Abdullah SahinMOTIVAZIONE: Per aver narrato con sapienza fotografica il sogno che si scontra con la realtŕ in una storia di vita fantastica in cui l’acqua č protagonista assoluta.Y (WATER IN GUARANI) (PARAGUAY) di Chris AranaMOTIVAZIONE: Per aver realizzato un film corale attraverso l’interpretazione magistrale del protagonista che mette in luce l’assuefazione ad un sistema di abusi attraverso la mancanza d’acquaPREMIO SORELLA AQUA - MIGLIOR CORTINOPremio al miglior cortino, (per regia, sceneggiatura, montaggio e interpretazione) ispirato e dedicato alla tematica ACQUAInsieme (ITALIA) di Lorenzo SepaloneMOTIVAZIONE: Per aver fotografato con un cortino la forza di ribellarsi alla violenza, trovando nell’acqua una dolce compagna.MENZIONE SPECIALE AQUA & AMBIENTELa Menzione va al corto o cortino di genere documentaristico che meglio ha saputo descrivere l’importanza dell’acqua e della sua salute ai fini della tutela e del rispetto dell’Ambiente.La natura si riprende (i suoi spazi) di Enrico Omodeo Salč (ITALIA)MOTIVAZIONE: Per aver donato alla Pianura Padana – attraverso la poesia – una inedita fotografia in cui le stagioni raccontano la vita con dolcezza.MENZIONE SPECIALE AQUA & TURISMOPremio assegnato al miglior film corto o cortino che coniuga ed esalta il turismo e la sostenibilitŕ ambientale, con un’attenzione speciale al viaggio.L'ANIENE E I SUOI GIGANTI di Domenico Parisse (ITALIA)MOTIVAZIONE: Per aver raccontato attraverso il documentario un pezzo di storia in cui si fondono natura e archeologia, accendendo i riflettori su sorgenti e acquedotti, sinonimo di bellezze naturalistiche e opere di ingegneria.MENZIONE SPECIALE AQUA & ANIMATIONLa Menzione attribuita al miglior corto o cortino che si č distinto tra gli altri per l’utilizzo sapiente delle ormai varie tecniche di animazione, dal cartoon, allo stop motion, o alla graphic novel, eccREDUCTION di ANNA REKA SZAKALY (UNGHERIA)MOTIVAZIONE: Per aver narrato il “mondo di dentro” con un’animazione interessante in cui si incrociano visioni futuriste e attenzione all’animo umano.MENZIONE SPECIALE AQUA & MUSICLa Menzione assegnata al corto o cortino che meglio ha saputo rappresentare l’acqua e il mare attraverso videoclip musicali.IL COMPLEANNO di Nino D’Angelo, Regia Miriam Rizzo (ITALIA)MOTIVAZIONE: Per aver incarnato tutti i valori dell’AquaFilmFestival attraverso una sapiente combinazione di elementi, dalla interpretazione alla danza passando per una fotografia da brividi.AQUA&COOKINGLa Menzione va al corto o cortino che presenta le migliori ricette di una cucina sostenibile, sia per la provenienza di eco-prodotti che per la creativitŕ della pietanzaLinguine Con Pesto Di Mandorle E Limone di Alessia Del Vecchio ed Emanuela Chiariello (ITALIA)AQUA&STUDENTSE' la menzione dedicata alle opere provenienti dalle scuole e dalle Universitŕ del territorio italiano ed estero che abbiano come tematica l'acqua.2030 di Marco Rota e Ivan Adami - Scuola Secondaria di I grado "Alessandro Manzoni" di Rosate (MI)MOTIVAZIONE: Per la preziosa sceneggiatura che affronta la tematica ambiente con ironia e preparazione degli interpreti.PREMIO MEDICINEMA ITALIA ONLUSDopo le votazioni effettuate dalle “speciali giurie” di Medicinema composte da pazienti, infermiere ,medici e volontari il 5 Aprile a Roma con Fondazione Policlinico Universitario A.Gemelli e il 7 Aprile a Milano con il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, ha vinto la menzione speciale Medicinema il corto :LA NATURA SI RIPRENDE I SUOI SPAZI di Enrico Omodeo Salč (ITALIA)MOTIVAZIONE: Il respiro delle belle immagini supportato dalle riflessioni e citazioni, ci porta in volo leggeri attraverso campagne, luoghi dimenticati e angoli segreti, facendo spuntare la poesia, da sempre balsamo per l’animo.