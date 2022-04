CANONICO - Torna dal 6 aprile in prima serata su TV2000

02/04/2022, 09:41

Dopo il grande successo torna su Tv2000, in prima serata da mercoledì 6 aprile 2022, "" la prima serie tv originale con protagonista un parroco, diretta da Peppe Toia. Una fiction con, popolare attore che dà il volto con bravura e sensibilità a Don Michele, un religioso che si confronta con i fatti della vita.La storia di Don Michele ci racconta di un sacerdote appena tornato da una missione in Sud America, che il vescovo (interpretato da Fabio Ferrari) invia in una canonica di un piccolo paese. Intorno alla canonica si raduna un piccolo mondo, con una umanità profonda. Ci sono il sacrestano con la sindrome di Asperger, la perpetua Angela con le sua vita difficile, le sue pene e la voglia di ricominciate, il vice-parroco don Manolo che è il simbolo di una società plurima e multiculturale tenuta unita dal concetto di fede universale. Don Michele ha sempre la parola giusta per tutti e sa trovare soluzioni sorprendentemente semplici; è così che in breve tempo diventa indispensabile per la vita della sua comunità. Don Michele non è un super eroe, non è infallibile; è un parroco dal volto umano, moderno, che si inserisce con delicatezza e partecipazione nella comunità che gli è stata affidata diventandone non solo guida spirituale ma portavoce anche dei problemi quotidiani. Tante le storie raccontate tra le mura della canonica come tante saranno le sfide quotidiane in cui lo spettatore potrà riconoscersi.