IL CINEMA D'IMPRESA NEGLI ANNI DEL BOOM ECONOMICO - Un libro di Costantino Coros

E' disponibile il volume "" (Edito Pagine) di Costantino CorosIl libro una guida pratica e storica del cinema d’impresa durante il boom economico .Scritto da Costantino Coros giornalista e scrittore con la prefazione di Gianfranco Bartalotta, docente universitario, saggista, giornalista, critico teatrale e cinematografico, noto soprattutto come acuto esegeta delle opere di Shakespeare.L’industria ha utilizzato il cinema per far conoscere le opere, il pensiero e le strategie industriali.Nelle pagine di questo libro scopriamo il nostro paese attraverso la macchina da presa, una nota interessante - Ermanno Olmi iniziò a girare documentari per la Edison ( dove era impiegato), la sua politica di convinzione verso l’azienda, fu quella che occorreva far conoscere al pubblico , la realtà del lavoro svolto e l’importanza dell’industria elettrica.Il cinema è una fonte storica fondamentale basata sulla promozione dell’impresa e del messaggio che si vuole far mettere in risalto.È la formula comunicativa più antica tra il grande pubblico e il grande schermo, è la narrazione delle diverse epoche dove si vuol mettere in risalto l’umanità .Questo oggi si è perso, le imprese sono orientate sul web io mezzo più moderno della comunicazione.Quel che resta di quei messaggi è conservato nelle pellicole, che costituiscono, la memoria storica del nostro tempo, per far sì che resti intatto bisogna conservare l’Archivio storico .