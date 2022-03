MARINA CICOGNA. LA VITA E TUTTO IL RESTO - In Emilia Romagna dal 21 al 24 marzo

21/03/2022, 15:49

Dopo la première alla scorsa Festa del Cinema di Roma e al Festival di Cinema Internazionale di Amiens, in sala a novembre 2021, il Lazio Frames Award al MIA MARKET e il recentissimo Best Documentary Award al Filming Italy Los Angeles Festival, torna in sala in Emilia-Romagna il documentario "", in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. Tre film di questo grande regista e scrittore - Edipo Re, Teorema e Medea - furono prodotti da Marina Cicogna, che ne colse la genialità quando Pasolini ancora non aveva raggiunto la successiva celebrità.«Kama Productons - dichiara il produttore Riccardo Biadene - è felice dell’attenzione e dei riconoscimenti che sta raccogliendo questo film e onorata di aver potuto raccontare, con una solida coproduzione italo-francese, la vita straordinaria di una donna forte e coraggiosa, senza infrangimenti, protagonista della cultura cinematografca italiana e internazionale, che attraverso un percorso personale partecipato e appassionato ha saputo dare voce a grandissimi autori e interpreti di una delle stagioni più felici del nostrocinema. Questo documentario permette di conoscere la sua complessa ed inedita storia personale e far rivivere sullo schermo il racconto di una tradizione di eccellenza cinematografca da far assolutamente conoscere ai nuovi giovani talenti e a tutti gli appassionati di cinema".Quest gli appuntamenti previsti:21 marzo 2022 ore 20 Bologna, Cinema Lumière intervengono a precedere Marina Cicogna (protagonista), Andrea Bettinetti (regista) Riccardo Biadene (produttore) presenta Gianluca Farinelli (dir. Cineteca Bologna);22 marzo 2022 ore 20.30 Modena, Cinema Astra intervengono a precedere Marina Cicogna (protagonista), Andrea Bettinetti (regista), Riccardo Biadene (produttore) presenta Ettore Tazzioli (direttore TRC news);24 marzo 2022 ore 20.30 Santarcangelo di Romagna, Supercinema intervengono a precedere Andrea Betnet (regista), Riccardo Biadene (produttore)24 marzo 2022 ore 20.30 Cesena, Cinema Eliseo intervengono a seguire Andrea Bettinetti (regista), Riccardo Biadene (produttore) presenta Antonio Maraldi (Centro Cinema Città di Cesena)Produttrice di avanguardia, autrice di apprezzati libri fotografici, nipote di Giuseppe Volpi, inventore della Mostra del Cinema di Venezia, ha lavorato con registi come Elio Petri, Lina Wertmuller, Pier Paolo Pasolini, Vittorio De Sica, Sergio Leone, Francesco Rosi, Liliana Cavani, Jean-Pierre Melville e attori come Mariangela Melato, Giancarlo Giannini, Florinda Bolkan, Gian Maria Volonté, Henry Fonda, Charles Bronson, Alain Delon, Yves Montand e molti altri.Marina Cicogna è stata la prima produttrice ad affermarsi in un mondo maschile. Protagonista della grande stagione del cinema italiano d’autore tra la fine degli anni Sessanta e i Settanta, in quegli anni al centro del jet set del cinema di Parigi, Roma e New York, ha vinto un premio Oscar con Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri (anche Grand Prix Spécial du Jury a Cannes), una Palma d'oro con Classe operaia va in paradiso, sempre di Elio Petri, e un Leone d’Oro con Belle de jour di Luis Buñel a Venezia. Un’aristocratica, coraggiosa e trasgressiva donna libera, che ha sempre fatto ciò in cui ha creduto, e che finalmente si racconta, attraverso un tesoro di fotografie, conversazioni, clip dei suoi film, ricordi di amici e personalità del cinema, della cultura e della moda.