19/03/2022, 11:28

Lunedì 21 marzo 2022, alle 20,30, al Cinema Fratelli Marx (Corso Belgio, 53), come quarto appuntamento di avvicinamento alla trentasettesima edizione del Lovers Film Festival (26 aprile - 1° maggio 2022), sarà proiettato, in anteprima nazionale, “Calcinculo” di Chiara Bellosi, con Gaia Di Pietro, Andrea Carpenzano, Barbara Chichiarelli, Giandomenico Cupaiuolo, Francesca Antonelli, Claudia Salerno, e Alessio Praticò.Alla proiezione sarà presente la regista Chiara Bellosi che dialogherà con lo staff artistico di Lovers.A proposito del film, Chiara Bellosi dichiara: “Quando ero piccola mi raccontavano le storie e c’era una differenza tra fiaba e favola. Così per me la favola è sempre rimasta qualcosa di un po’ triste e asciutto e barboso, con la sua morale inesorabile in chiusura. La fiaba invece è come un universo che si espande e raccoglie tutto quello che trova per strada: oggetti insensati, personaggi strambi, posti pieni di fascino ma sempre un po’ inquietanti. La fiaba tiene tutto insieme e racconta, non spiega, no, non spiega proprio niente. È una scoperta continua e alla fine nessuno ti dice cosa hai scoperto, lo sai solo tu. Quando ho letto Calcinculo, il primo modo di vederlo è stato questo: una fiaba nera come il fitto della foresta, ma col sentiero seminato di paillettes”.La distribuzione italiana del film è a cura di Luce Cinecittà.La proiezione è aperta al pubblico acquistando il biglietto (8 euro), fino ad esaurimento posti.La regista Chiara Bellosi nel 2019 aveva scelto Torino per girare il suo primo lungometraggio, “Palazzo di Giustizia” interamente realizzata a Torino, con il contributo del POR FESR Piemonte 2014-2020 - Azione III.3c.1.2 - bando “Piemonte Film TV Fund”, il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e presentato in concorso alla Berlinale.Il Lovers Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del MiC, della Regione Piemonte e del Comune di Torino.