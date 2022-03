BEHIND THE LIGHT. THE EXTRAORDINARY LIFE OF LUCA COMERIO - Il videogame

18/03/2022, 22:44

Cineteca Milano sbarca nel mondo dei videogame con, l’applied game sviluppato da un’idea originale di Cineteca Milano per promuovere e diffondere presso il pubblico più giovane la propria missione, le proprie collezioni, il proprio Museo.Lo scopo di Behind the Light è quello di educare le giocatrici e i giocatori, ma anche quello di farli divertire tramite una serie di sfide e minigiochi. Behind The Light farà rivivere l’avventurosa vita di Luca Comerio (1878-1940), celebre fotografo, cineasta e regista italiano, pioniere del documentario e dell'industria cinematografica. Ha seguito da fotoreporter la prima guerra mondiale, sperimentato tutte le più innovative tecniche di ripresa, tra cui il KinemaColor per riprodurre i colori, spericolato e avventuroso testimone della Storia a contatto con i più grandi personaggi di inizio Novecento. La Cineteca di Milano conserva un lotto dei suoi preziosi film che ha restaurato digitalmente, in quanto patrimonio fondamentale del cinema italiano.Il gioco è stato sviluppato per Cineteca Milano da Fondazione Vigamus e IDRA Interactive Studios grazie a Marco Accordi Rickards (Direttore generale Fondazione Vigamus) e Micaela Romanini (Business Development Director IDRA Interactive Studios).La protagonista del gioco è Livia, una tesista con un tirocinio di apprendistato sul restauro delle pellicole. Studentessa dell'Accademia di Brera, a seguito dello sgombero della vecchia casa di famiglia venduta, viene in possesso di oggetti personali del nonno che scopre essere stato fidato assistente di Comerio.Ogni oggetto è inerente a uno dei 6 capitoli del gioco: da fotoreporter a cinereporter. Da Milano all’Italia; cronaca del mondo contemporaneo: modernità, eventi e grandi personaggi; il gusto dell’esotico. i viaggi in Africa; la vita privata; il cameraman al fronte: reportage dalla Prima guerra mondiale; lo sguardo di Mussolini.In ogni capitolo, il giocatore affronterà a 2 o 3 minigiochi (a difficoltà crescente) sul restauro delle pellicole. Saranno semplificazioni allegoriche dei procedimenti di restauro.Scopo del gioco è ritrovare tutti gli oggetti e ricostruire così la vita di questo grande artista e la Cineteca di Milano con il suo patrimonio.