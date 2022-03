IO RESTO - In tour per le sale in occasione della Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime del Covid-19

15/03/2022, 14:17

Il 18 marzo 2022 è la Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime del Covid-19. La data è legata all’immagine dei “camion militari di Bergamo”, di quel fatidico 18 marzo 2020.Pochi giorni dopo si sarebbe registrato il picco della prima ondata e, il 26 marzo 2020, Michele Aiello e Luca Gennari sarebbero entrati negli Spedali Civili di Brescia per realizzare il documentario Io Resto.Dopo due anni da quei giorni, è importante riflettere su ciò che è successo, perché la complessità di quegli eventi hanno travolto tutti in maniera violenta e repentina. La visione del film e il dibattito che segue può essere un buono strumento per affrontare la questione.Per questo ZaLab ha promosso un evento speciale in contemporanea su più città italiane, insieme a FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri) e FNOPI (Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche), e con la collaborazione di FIALS (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità) e Nurse24.it.Da Brescia a Brindisi, da Roma a Firenze, da Verona a Milano, il film potrà essere visto nei cinema che hanno aderito all’iniziativa.Cerca la data e se non vedi la tua città e vuoi organizzare una proiezione dove vivi, scrivi qui---LE DATE• 15 marzo, BOLOGNA, Cinema Pop up Jolly, ore 21.00, in collaborazione con Biografilm, Comune di Bologna e OPI Bologna. Intervengono Massimo Mezzetti, Direttore Generale Biografilm, Elena di Gioia, Delegata Distretti Culturali Città di Bologna, Pietro Giurdanella, Presidente OPI Bologna e Michele Aiello, regista del film. Prenota il tuo biglietto qui (codice partner: RES15)• 17 marzo, MILANO, Cinema Ariosto SpazioAnteo, ore 21.15, intervengono Carlo Borghetti, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia e membro della Commissione Sanità regionale, Martino Trapani, consigliere e tesoriere dell’Ordini dei Medici di Milano, Carla Maria Pessina già direttore dell’Unità operativa di Anestesia e rianimazione e del Dipartimento di Emergenza e urgenza dell’Asst Rhodense e Michele Aiello, regista del film. Prenota qui il tuo biglietto.• 17 marzo, RAVENNA, Cinema Mariani, ore 21.00, intervengono Fabio Sbaraglia, Assessore alla Cultura Comune di Ravenna e Luca Gennari, co-autore del film.• 18 marzo, BRESCIA, Cinema Nuovo Eden, ore 19.00, interviene il Prof. Francesco Castelli, Direttore di Malattie Infettive degli Spedali Civili di Brescia. Prenota qui il tuo biglietto.• 18 marzo, FIRENZE, Cinema Stensen, ore 21.00, in collaborazione con ASL Fondazione Toscana Centro e Assessorato Educazione e Welfare Comune di Firenze. Intervengono Sara Funaro, assessora Educaizone e Welfare, Vittorio Pavoni, primario dell’Unità operativa Anestesia e rianimazione Ospedale Santa Maria Annunziata e Fiorenza Percopo, infermiera di Terapia intensiva ospedale Santa Maria Annunziata Prenota qui il tuo biglietto.• 18 marzo, ROMA, Cinema Giulio Cesare, ore 20.30, in collaborazione e con gli interventi di FNOMCeO, FNOPI, OMCeO Roma e OPI Roma. Prenota qui il tuo biglietto.• 18 marzo, VERONA, Cinema Pindemonte, ore 21.00, interviene la Prof.ssa Evelina Tacconelli, Direttrice Malattie Infettive Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona. Per prenotare il tuo posto devi recarti direttamente in cassa al cinema.• 18 marzo, TREVISO, Cinema Edera, ore 21.00, promossa da OPI Treviso, intervengono Mario Conte, Sindaco di Treviso, e Samanta Grossi, presidente OPI Treviso• 18 marzo, GROSSETO, Cinema Stella, ore 21.15, promossa da OPI Grosseto• 18 marzo, BRINDISI, Cinema Teatro Impero, ore 19.00, promossa da FIALS• 18 marzo, MATERA, Auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie, ore 9.00, promossa da FIALS• 18 marzo, AVOLA (SR), Teatro Garibaldi, ore 17.00, promossa da FIALS• 18 marzo, OME (BS), Cinema Santo Stefano, ore 20.30, promossa da Associazione “Soccorso Pubblico Franciacorta ” di Rodengo Saiano• 22 marzo, MILANO, Palazzo Regione Lombardia, Auditorium Testori, ore 17.00, promossa da FIALS• 22 marzo, IGLESIAS, Casa del Cinema, ore 18.30, all’interno di “L’Italia che non si vede”, a cura di UCCA e C.S.C. Carbonia Iglesias della Società Umanitaria. Clicca qui per più informazioni.• 24 marzo, NAVE (BS), Cinema Teatro S. Costanzo, ore 20.30, promossa da Associazione Cosp Nave, col patrocinio dei Comuni di Nave, Concesio, Caino e Bovezzo• 31 marzo, TRIESTE, Cinema Ariston, in collaborazione con OPI Trieste