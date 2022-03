EUROPA CREATIVA - Appuntamento a Roma il 17 marzo

Europa Creativa MEDIA



12/03/2022, 12:24

Un evento che sarà suddiviso in due parti, con la possibilità di registrarsi a una o ad entrambe le sessioni.Durante la sessione del mattino, presentazione dei risultati del settennio 2014-2020 per i progetti finanziati al Sud Italia. Due panel a tu per tu con i beneficiari che racconteranno i loro progetti, punti di forza e debolezza e più in generale la loro esperienza nella compilazione dei formulari MEDIA.Si parlerà inoltre dell’iniziativa “MEDIA: Talents on tour”, mentoring tour rivolto a giovani produttori del sud Italia organizzato dal CED Italy MEDIA in collaborazione con Apulia Film Commission, Calabria Film Commission, Film Commission Regione Campania, Lucana Film Commission e Sicilia Film Commission.Nella sessione pomeridiana verranno presentati ed analizzati i bandi della programmazione 2021-2027 con un focus sui sostegni 2022 ai produttori audiovisivi ed agli sviluppatori di videogames e contenuti immersivi.I bandi di riferimento sono raggruppati nel cluster “Content” volto ad incoraggiare la collaborazione e l'innovazione nella creazione e produzione di opere di qualità. Il cluster prevede quattro sostegni: “European Co-development”, “European Slate Development”, “TV and Online Content” e “Video Games & Immersive Content Development”.In ottemperanza delle norme anti Covid-19, ricordiamo che l’ingresso sarà consentito unicamente - e previo controllo all’ingresso - a chi sarà provvisto della certificazione Super Green Pass e che sarà necessario indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata dell’evento.Per info: