ANANDA - Al cinema dal 23 marzo

Esce solo al cinema, dal 23 marzo 2022, "", film documentario esordio alla regia di Stefano Deffenu, che ne ha curato la direzione della fotografia, il montaggio e ne ha scritto la sceneggiatura con Bonifacio Angius e Pierre Obino. Prodotto da Bonifacio Angius per Il Monello Film, che cura anche la distribuzione, "" si avvale delle musiche di Francesco Simula e Luigi Frassetto.Il film sarà presentato in diversi cinema in tutta Italia, con il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission della Regione Sardegna, dal Cityplex Moderno di Sassari (23 marzo) al Cinema Beltrade di Milano (24 marzo); Nuovo Cinema Aquila di Roma (25 marzo), passando per il Cinema Orione di Bologna (26 marzo); Cinema Fratelli Marx di Torino (27 marzo); Cinema Alfieri di Firenze (29 marzo); Cinema Scuderie Granducali di Seravezza, Lucca (30 marzo) e Cinema PostModernissimo di Perugia (31 marzo).In anteprima internazionale alla 55a edizione del, il film è il personale diario di viaggio di un ingenuo sognatore alla ricerca di un'antica leggenda, raccontata da un cialtrone. Un vagabondaggio nell’antica India, dove il tempo che passa, porterà lo sguardo del viaggiatore a confondersi tra l'illusione di false verità e la consapevolezza di una bugia che pare più vera del vero. La ricerca di una tribù di bambini fantasma, gli "", che appare e scompare lungo una strada densa di magia e di primitiva superstizione, condurrà alla ricerca di un sogno perduto." - sottolinea il regista- "”.