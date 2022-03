MONOPOLELE - UKULELE MEDITERRANEAN FEST - A maggio a Monopoli

07/03/2022, 11:42

Ilè un evento di 3 giorni che offre performance esclusive, con artisti di spicco provenienti da tutta Europa: si terrà in Puglia, nel centro storico di Monopoli, nel weekend dal 27 al 29 maggio 2022.A questo evento, unico nel suo genere, parteciperanno nomi di prestigio della scena europea – autentici virtuosi dell’ukulele, riconosciuti e apprezzati dalla comunità internazionale – che daranno vita a concerti e workshop: tre serate durante le quali si alterneranno sul palco una decina di artisti, sia italiani che internazionali.Monopolele è un concept che unisce diversi elementi e suggestioni: l’ukulele – un piccolo strumento a corda ottimo per approcciarsi alla musica con grande versatilità, amato dai grandi nomi della musica mondiale; un Festival musicale inclusivo e gioioso nella bellissima cornice pugliese; un diverso modo di organizzare gli eventi musicali, nel rispetto dei musicisti, dei tecnici e del loro lavoro.Oltre ai concerti canonici serali, il format prevede altri momenti di coinvolgimento del pubblico e della città: è previsto un percorso off in cui i musicisti “traineranno” il pubblico verso gli eventi principali, parade estemporanee per le vie del paese e un open-mic per gli amatori che vorranno cimentarsi con la prova del palco.Gli ideatori del Festival hanno deciso di lanciare una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – per creare un fondo con cui garantire contro ogni imprevisto i pagamenti dei cachet, dell’ospitalità degli artisti, degli operatori che lavoreranno alla costruzione dell’evento e coprire i costi vivi di realizzazione di questa prima edizione.I sostenitori dell’iniziativa potranno ricevere ricompense di vario livello, ma tutte portatrici di musica e gioia: gadget personalizzati, tour in bicicletta per le campagne di Monopoli, un esclusivo ukulele intarsiato, fino a pacchetti personalizzati.Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/monopolele-2022-mediterranean-ukulele-fest/