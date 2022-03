V.A.P. - VERY ARTIST PEOPLE - Dal 3 marzo su Explorer HD Channel

01/03/2022, 15:36

In onda, dal 3 marzo 2022 su Explorer HD Channel, il nuovo canale visibile su SKY canale 176, "", un programma ideato, scritto e diretto da Gianluca De Angelis e Alessandro Rocca e prodotto da Tekla Films di Torino. La serie si avvale della direzione della fotografia di Fabio Catalano, delle riprese di Andrea Migliardi, del montaggio di Matteo Veronesi, del suono di Niccolò Bosio e delle musiche a cura di Machiavelli Music Publishing.Otto puntate che raccontano sedici storie di artisti, in un affascinante itinerario all’interno del mondo dell’arte. Un’analisi discreta della vita quotidiana di artisti italiani che, per diversi aspetti, descrive il fiore all’occhiello della cultura internazionale. Sedici storie che sono emozione, poesia e realtà: un viaggio che mira ad arrivare al cuore di ognuno di loro nel quale, per un attimo, è persino bello perdersi. Piccoli o grandi esempi di vita accomunati da un unico denominatore. Un filo sottile, un confine impercettibile tra realtà e le più svariate forme d’arte. Le loro opere sono una riflessione di vita, più semplicemente, intuizioni fortuite, ma tutte nascono dall’anima e sono lo sviluppo di un pensiero, di uno stato d’animo e di un’esigenza. La voglia e la volontà di far conoscere quello di cui sono capaci. V.A.P. in punta di piedi vuole affacciarsi e scoprire cosa vuol dire essere “artisti”, se sia semplicemente un’etichetta, un segno convenzionale, uno stereotipo oppure un valore aggiunto all’uomo che si esprime con un linguaggio che può e deve essere universale, decifrabile e fruibile da tutti.