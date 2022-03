LIFE ON MART - Il 2 marzo alle 19:15 su Rai5

01/03/2022, 09:38

Unastronave aliena atterrata esattamente al centro della Valle dellAdige, incorniciata tra le vette del Trentino. Cos si presenta ai visitatori la struttura del Mart di Rovereto, una cupola in vetro e acciaio concepita dallarchistar internazionale Mario Botta, costruita sulle stesse dimensioni di quella del Pantheon di Roma, tra i primi e pi importanti musei di arte contemporanea del nostro Paese.Lo racconta, di Katia Bernardi, in onda mercoled 2 marzo 2022 alle 19.15 su Rai 5. Una produzione originale EiE film, realizzata in collaborazione con Rai Cultura e con il contributo di Trentino Film Commission.Rovereto, da sempre crocevia di incontri e commerci con la Mitteleuropa, deve il suo legame con larte e con le avanguardie del Novecento a Fortunato Depero, illustre esponente del Futurismo italiano che qui visse per lunghi anni della sua vita, fino alla fondazione della casa-museo da lui stesso ideata e oggi parte integrante della collezione permanente del Mart.