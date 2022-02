GENERALE - A Torino le riprese della serie con Castellitto

25/02/2022, 18:09

Sono in corso di svolgimento a Torino le riprese della serie tv co-prodotta da Rai Fiction e Stand by me che vedrà Sergio Castellitto nei panni delIl progetto, diretto da Lucio Pellegrini e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, arriva in città dopo le riprese a Roma e Palermo.La serie in 4 serate andrà in onda prossimamente su Rai1, in occasione del 40° anniversario dalla strage di via Carini, in cui la mafia uccise il Generale Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.Per 3 settimane le riprese toccheranno varie zone del centro cittadino (compreso un giorno nel Comune di Savigliano) per realizzare molte delle scene in esterna che ricostruiscono gli ultimi dieci anni di vita del protagonista. Numerose le figure professionali piemontesi impegnate sul set - tra cui l’ispettore di produzione Arianna Trono e i location manager Elena Gnisci e Davide Spina – che coinvolgerà inoltre circa 400 figurazioni e circa 10 ruoli minori scelti tra attori e attrici locali.La serie tv prodotta da Simona Ercolani, scritta da Monica Zapelli e Peppe Fiore e girata tra Roma, Palermo e Torino, ripercorre la lotta condotta dal Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa negli anni Settanta contro le Brigate Rosse: per combatterle, Dalla Chiesa crea il "Nucleo Speciale Antiterrorismo", un gruppo scelto di giovani carabinieri che agisce con metodi e mezzi innovativi per l’epoca. La guerra per la difesa della democrazia – che si snoda in un susseguirsi incalzante di vittorie e sconfitte – vede contrapposti, da una parte, un gruppo rivoluzionario clandestino, spietato, composto da terroristi spesso giovanissimi; dall’altra il generale e i suoi ragazzi, coi quali Dalla Chiesa vive un rapporto professionale e umano, continuo e profondo. Sullo sfondo dei misteri e delle trame della storia d’Italia, la serie accompagna la vita del Generale fino al 3 settembre 1982 quando, tornato a Palermo come prefetto speciale, verrà assassinato dalla mafia.La serie è una co-produzione Rai Fiction – Stand by me. Una serie di Lucio Pellegrini, con la regia di Lucio Pellegrini e Andrea Jublin. Soggetto di serie, soggetti e sceneggiature di puntate: Monica Zapelli; soggetti e sceneggiature di puntate: Peppe Fiore; con la consulenza storica di Giovanni Bianconi.